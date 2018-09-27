Президент и Первый вице-президент Азербайджана, президенты России и Монголии наблюдают за смешанными командными соревнованиями ЧМ по дзюдо в Баку

27 сентября 2018 12:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку продолжается Чемпионат мира по дзюдо. 27 сентября, в последний, восьмой день Чемпионата, проводятся смешанные командные соревнования.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и члены семьи, Президент России Владимир Путин, Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга и президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер наблюдают за смешанными командными соревнованиями, проводимыми в Национальной арене гимнастики.

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