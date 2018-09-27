При организации Фонда Гейдара Алиева в Ватикане торжественно отметили 100-летний юбилей Азербайджанской Демократической Республики (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - При организации Фонда Гейдара Алиева и посольства Азербайджана во Франции и Святом престоле в Ватикане был торжественно отмечен 100-летний юбилей Азербайджанской Демократической Республики.

Гости сначала ознакомились с организованной Фондом Гейдара Алиева выставкой фото- и видеоматериалов, посвященной истории Азербайджанской Демократической Республики. Выставка, отражающая встречи учредителей первой республики, а также Декларацию независимости, развитие нефтяной промышленности, являющейся коронарной артерией нашей экономики, вызвала большой интерес у участников мероприятия. Участникам были вручены издания об истории нашей страны на итальянском языке.

Выступивший на приеме, организованном во дворце Cancelleria Святого престола, посол нашей страны во Франции и Святом престоле Рахман Мустафаев рассказал о создании Азербайджанской Демократической Республики, достигнутых ею за короткий срок успехах, осуществленных во всех сферах реформах, созидательной работе и др.

Он отметил, что 28 мая 1918 года была провозглашена первая на мусульманском Востоке парламентская республика – Азербайджанская Демократическая Республика, в Азербайджане были учреждены передовые на тот период государственные институты, многопартийная система, плюралистический парламент, граждане, независимо от этнической принадлежности, пола, религии и социального положения, обладали равными правами. Говоря об успехах, достигнутых Азербайджанской Демократической Республикой, посол отметил, что меры, принятые в сфере государственного строительства, учреждение гимна, флага и герба страны открыли новую славную страницу в истории Азербайджана. Он подчеркнул, что одним из самых важных достижений Азербайджанской Демократической Республики было предоставление женщинам права голосования. Было отмечено, что представители великих государств, наблюдавшие за достижениями первой республики, приветствовали ее руководителей. В 1919 году верховный комиссар Британии по Кавказу Оливер Уолдроп сказал, что Азербайджан является лучшим образцом для других этнических групп Закавказья.

Посол подчеркнул, что в результате политики, основа которой заложена великим лидером Гейдаром Алиевым и которая успешно продолжается Президентом Ильхамом Алиевым, сегодня наша страна занимает достойное место на международной арене. Он рассказал об экономическом развитии, стабильности и сбалансированной внешней политике современного независимого Азербайджана. Было отмечено, что несмотря на агрессию Армении против нашей страны, Азербайджан превратился в лидирующее государство региона, Баку реализовал глобальные проекты, объединяющие континенты.

Отметив, что в январе 2019 года исполнится 25 лет с установления связей между Святым престолом и нашей страной, Р. Мустафаев подчеркнул, что за это время двусторонние связи достигли высокого уровня во всех сферах и динамично развиваются. Он довел до внимания, что эти связи основываются на взаимоуважении, активном диалоге и взаимовыгодном сотрудничестве.

Посол отметил взаимные визиты глав государств, в частности, визит в нашу страну в 2002 году Папы Римского Иоанна Павла II и Папы Франциска в 2016 году, обсуждение актуальных вопросов двусторонних и международных отношений в рамках визита в нашу страну министра иностранных дел Ватикана, архиепископа Пола Ричарда Галлахера в нынешнем году. Он рассказал о тесном сотрудничестве Фонда Гейдара Алиева и Святого престола, а также о плодах этой совместной деятельности. Было доведено до внимания, что в рамках этого сотрудничества были восстановлены уникальные символы истории и культуры Ватикана, отреставрированы катакомбы Святого Марчеллино и Пьетро, скульптура Зевса в Ватиканском музее, стенные ниши в Сикстинской капелле.

Посол рассказал об открытии отреставрированных Фондом Гейдара Алиева катакомб Святого Себастьяна, история которых насчитывает более 2 тысяч лет.

Было отмечено, что при поддержке Совета культуры Ватикана и Апостольской библиотеки проведены архивные исследования, получены неизвестные по сей день читателям новые сведения о таких мыслителях эпохи средневекового Азербайджана, как Низами, Физули, Насими и др. Было подчеркнуто, что наша страна намерена продолжить многостороннее сотрудничество и диалог со Святым престолом.

Председатель совета по делам культуры Святого престола, кардинал Джанфранко Равази, коснувшись визита в Ватикан Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, рассказал о высоком уровне связей между двумя государствами в политической сфере, в области межкультурного и межрелигиозного диалога. Он подробно проинформировал о важных проектах, осуществляемых при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Подчеркнул, что несмотря на то, что большую часть населения страны составляют мусульмане, Азербайджан поддерживает восстановление памятников христианского религиозно-культурного наследия, что является наглядным примером межрелигиозного диалога.

Прием, посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики, продолжился национальной музыкальной программой мастеров искусств Азербайджана под руководством народного артиста Энвера Садыгова и заслуженного артиста Эмиля Афрасияба.

В рамках мероприятия был продемонстрирован документальный фильм, повествующий о культуре, природе, экономических успехах нашей страны, проведенных ею грандиозных международных мероприятиях.

Участникам мероприятия были подарены издания о катакомбах, отреставрированных в церкви Святого Себастьяна при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

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