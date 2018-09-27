Президент Ильхам Алиев: Для Азербайджана Россия – очень важный и ценный партнер, друг, сосед, с которым у нас отношения самого высокого уровня

БАКУ /Trend/ - Для Азербайджана Россия – очень важный и ценный партнер, друг, сосед, с которым у нас отношения самого высокого уровня.

Об этом сказал в четверг Президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече один на один с Президентом России Владимиром Путиным.

"Уважаемый Владимир Владимирович! Позвольте еще раз поприветствовать Вас в Азербайджане. Добро пожаловать! Мы всегда Вам очень рады.

Сегодняшний Ваш визит носит особый характер. Мы впервые участвуем в работе межрегионального Российско-азербайджанского форума, который собрал рекордное количество участников – около тысячи человек, – что говорит о большом интересе к этому мероприятию.

Мы с Вами встречались в начале этого месяца в Сочи, сегодня – в Баку, и это – яркий показатель уровня наших отношений. Мы активно сотрудничаем и в политической сфере, и в экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной – по всем направлениям мы видим большой прогресс.

Об этом мы с Вами только что сказали участникам форума, тем самым дав им еще один импульс для того, чтобы они еще более активно работали и продвигали вперед наше сотрудничество.

Для нас Россия – очень важный и ценный партнер, друг, сосед, с которым у нас отношения самого высокого уровня. Думаю, что и в предстоящие годы мы будем идти по пути только наращивания нашего сотрудничества, создания еще лучших условий для бизнес-структур наших стран и укрепления взаимодействия по всем направлениям.

Еще раз добро пожаловать, и выражаю благодарность за Ваш визит! Спасибо большое!", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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