Президент Владимир Путин: Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются позитивно и в экономике, и в других сферах

27 сентября 2018 18:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Отношения между Россией и Азербайджаном развиваются позитивно и в экономике, и в других сферах.

Об этом сказал в четверг находящийся с рабочим визитом в Баку Президент России Владимир Путин на встрече один на один с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Уважаемый Ильхам Гейдарович! Спасибо Вам большое за приглашение в Баку, за возможность побывать на Чемпионате мира по дзюдо. Я вижу, как достойно все это организовано, на очень высоком международном уровне, как довольны организаторы, Международная федерация по дзюдо во главе с господином Визером.

Они сейчас мне только что рассказывали, как профессионально все здесь сделано. Это – большой вклад в развитие мирового спорта, не только дзюдо, а мирового спорта в целом.

И конечно, наше сегодняшнее участие во встрече регионов – это тоже важная составляющая этого короткого рабочего визита. Действительно, мы совсем недавно виделись в Сочи, но, имея в виду большой уровень и объем отношений, всегда есть о чем поговорить.

У нас предстоит общение еще на полях саммита СНГ, но, безусловно, здорово, что есть возможность воспользоваться этой ситуацией и поговорить о двусторонних отношениях.

Мы отмечали еще в Сочи, что отношения развиваются позитивно и в экономике, и в других сферах. Теперь очень важно тот импульс, который был придан нашим взаимодействием в ходе Вашего визита в Россию, и те документы, которые мы с Вами подписали, чтобы импульс не пропал, и чтобы документы заработали. Думаю, мы сегодня как раз об этом и поговорим", - сказал глава Российского государства.

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