Президенты Ильхам Алиев и Владимир Путин приняли участие в официальной церемонии открытия IX Азербайджано-российского межрегионального форума в Баку (ФОТО) (версия 2)

(Первая версия опубликована 15:39)

БАКУ /Trend/ - В четверг в Центре Гейдара Алиева состоялась официальная церемония открытия IX Азербайджано-российского межрегионального форума.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент России Владимир Путин приняли участие в церемонии.

Президенты Азербайджана и России выступили на церемонии открытия.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

"Уважаемый Владимир Владимирович,

Уважаемые гости,

Дорогие друзья,

Дамы и господа.

В первую очередь хотел бы поприветствовать Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, а также сопровождающих его лиц в Азербайджане. Добро пожаловать. Мы вам всегда очень рады.

Сегодняшнее участие президентов России и Азербайджана в работе Межрегионального форума – свидетельство того, какое большое значение мы придаем деятельности этого форума. Это – девятый форум, в следующем году будет юбилейный.

Мы рады, что первый форум в 2010 году был проведен в Азербайджане и тем самым был дан толчок очень активному межрегиональному сотрудничеству.

И то, как заполнен сегодня этот зал, вмещающий 1000 человек, говорит о том, какой большой интерес существует к работе этого форума.

С Владимир Владимировичем мы встречаемся регулярно. Не так давно, в начале сентября, я совершил официальный визит в Российскую Федерацию. Мы провели очень плодотворные переговоры, очень обстоятельный обмен мнениями по всем вопросам повестки дня.

И то, что меньше чем через месяц Президент России находится в Азербайджане, – яркое свидетельство того уровня отношений, которые между нами существуют.

В рамках моего визита было подписано 16 документов, которые охватывают многие сферы деятельности и которые будут предопределять на многие годы вперед поступательное развитие наших отношений.

Также должен отметить, что Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин за последние пять лет в четвертый раз посещает Азербайджан. Я также регулярно совершаю визиты в Россию, и это также является ярким свидетельством нашего партнерства, дружественных и добрососедских отношений между нашими странами.

Что касается торгово-экономических связей, то мы видим динамику роста, она очень впечатляет. Это поступательная динамика: и в прошлом году, и в этом году товарооборот растет.

Россия для Азербайджана является партнером номер один по импорту и партнером номер один по экспорту наших товаров ненефтяной сферы. Также осуществляются проекты, связанные с взаимными инвестициями, и здесь тоже мы видим позитивную динамику.

Очень прочные связи в энергетической и нефтегазовой сфере. Мы в рамках моего официального визита в Российскую Федерацию подписали важный документ – договор между компаниями «Роснефть» и SOCAR по сотрудничеству в нефтяной сфере. Также в Азербайджане более 20 лет успешно работает и является важным инвестором для нас компания «ЛУКОЙЛ».

В сфере электроэнергетики наши энергосистемы работают в параллельном режиме. Мы обсуждали в рамках моего сентябрьского визита вопросы, связанные со строительством второй очереди высоковольтной линии электропередачи, которая позволила бы еще больше наладить энергообмен, а также расширить сотрудничество с третьими странами в этой сфере.

Мы очень активно сотрудничаем в транспортной сфере. Проект «Север-Юг», который мы совместно реализовываем, уже приносит свои результаты. В этом году по сравнению с прошлым годом мы видим более чем 100-кратное увеличение транспортировки грузов по этому коридору, и это только начало.

Мы рассчитываем, что этот коридор станет одной из важнейших транспортных артерий Евразии и тем самым еще больше будет способствовать сближению между нашими странами и увеличивать наш транзитный потенциал.

Также хотел бы отметить, что только Азербайджанская национальная авиакомпания совершает более 50 рейсов в неделю в различные города России. Если добавить еще и российских авиаперевозчиков, мы увидим также интенсивность того, как общаются между собой наши граждане и интенсивность наших связей.

В туристической сфере мы видим очень значительный рост посещения Азербайджана со стороны граждан России. За неполные девять месяцев около 700 тысяч россиян посетили Азербайджан. Уверен, что эта цифра также в будущем будет расти.

В банковской сфере очень хорошие перспективы и сотрудничество. В Азербайджане действует такой крупный российский банк, как ВТБ. Кстати, Азербайджан является крупнейшим иностранным акционером этого банка. Также «Газпромбанк» профинансировал относительно недавно крупнейший промышленный проект Азербайджана стоимостью более 400 миллионов долларов. То есть, это все важные элементы нашего сотрудничества.

Относительно новой сферой сотрудничества является автомобилестроение. В Азербайджане уже выпускаются автомобили «КамАЗ», «Урал». Уже сотни этих автомобилей сошли с конвейера. А также достигнута договоренность о производстве автомобилей «ГАЗ» тоже в нашей стране. По всем направлениям мы видим очень эффективную динамику, и все это подчеркивает и дух, и характер наших отношений.

Конечно же, в основе наших отношений лежат наши исторические связи, культурные связи, близость наших народов, и, конечно, мы совместно очень активно работаем над развитием гуманитарных связей.

В следующем месяце в Баку будет проходить очередной Бакинский гуманитарный форум под патронатом президентов России и Азербайджана. Этот международный форум уже превратился в важнейшую глобальную площадку для обсуждения вопросов гуманитарного характера, межкультурного диалога, межконфессиональных отношений.

В Азербайджане действует 341 школа с обучением на русском языке, действуют два филиала ведущих российских вузов – МГУ и Медицинской университет имени Сеченова. В культурной сфере также очень активно взаимодействуем. Здесь можно очень много говорить о российско-азербайджанских отношениях, просто из-за того, что мы имеем формат сегодняшнего форума, невозможно охватить все. Но мы нацелены на дальнейшее активное развитие отношений. Также думаю немаловажным шагом в деле дальнейшего нашего сотрудничества будет и планируемое на следующий год открытие Азербайджанского павильона на ВДНХ. Это историческое здание было азербайджанским павильоном в середине прошлого века, и мы восстанавливаем его и будем присутствовать и демонстрировать наше достижение на такой важнейшей, я думаю, международной выставочной площадке. С российскими регионами у нас тоже очень тесные отношения. Около 20 субъектов Российской Федерации с Азербайджаном имеют соответствующие соглашения. Мы открываем торговые представительства в регионах, также российские регионы в Азербайджане. То есть, я уверен, что межрегиональное сотрудничество будет органично дополнять весь комплекс дружественных, добрососедских отношений, которые наши страны связывают.

Хотел бы выразить благодарность Президенту Владимир Владимировичу Путину за то, что он сегодня находится в Азербайджане. Для нас это очень ценно. Мы рассматриваем это как знак дружбы, как знак уважения к нашей стране. И, конечно, то, что мы выступаем перед вами, подчеркивает значимость той работы, которую вы проводите. Я желаю форуму успехов и дальнейших достижений на благо процветания наших стран и народов. Спасибо".

Президент России Владимир Путин сказал:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович,

Друзья, дамы и господа. Я также, как Президент Азербайджана, хочу выразить удовлетворение тем, что у нас есть возможность сегодня сказать несколько слов в столь представительной аудитории.

IX Межрегиональный форум – это, в общем, говорит о том, что все эти годы предыдущие мы не просто не теряли времени даром, а активно работали, причем по всем направлениям, и это дает свои результаты.

Я некоторые вещи повторю, некоторые напомню дополнительно. Во всяком случае вот в этом зале собрались представители и науки, и творческой интеллигенции, и представители бизнеса, и политики, и все это вместе дает хороший результат, «на гора» выдает.

Отмечу, что межрегиональные связи являются важнейшей составляющей наших межгосударственных отношений. С регионами Азербайджана тесно работают порядка 70 регионов Российской Федерации.

Лидерами здесь безусловно являются Москва, Московская область, Санкт-Петербург, но и Ставрополь, Краснодарский край, Астраханская, Нижегородская, Челябинская, Волгоградская, Саратовская, Свердловская области.

В целом, говоря об отношениях между Россией и Азербайджаном, хотел бы подчеркнуть, что отношения между нашими государствами, безусловно, выстраиваются на принципах добрососедства и взаимного уважения. Мы всегда ищем баланс интересов и находим его.

В ходе недавних переговоров в Сочи, о чем Президент Азербайджана только что сказал, мы подписали целый ряд документов, соглашений, которые безусловно создают дополнительную нормативную базу для дальнейшего строительства наших межгосударственных связей.

Отмечу, что на азербайджанском рынке уже сейчас действуют порядка 700 совместных компаний с российским участием, а общий объем прямых российских инвестиций в республику составляет более полутора миллиардов долларов.

Большую помощь в налаживании взаимовыгодных бизнес-контактов оказывает и Российско-Азербайджанский деловой совет. Только в прошлом году он поддержал 42 совместных проекта на общую сумму около полумиллиарда долларов. У

Успешно работают в Азербайджане российские энергетические корпорации, уже было сказано об этом. Компания «Роснефть» совместно с госкорпорацией Азербайджана в скором времени приступит к разведке и освоению нефтегазового месторождения «Гошадаш».

Около 4 миллиардов долларов инвестировала в энергетические проекты в Азербайджане «ЛУКОЙЛ», о котором здесь тоже было сказано, а «Транснефть» – наша грядущая монополия по транспортировке нефти –, обеспечивает надежный транзит азербайджанской нефти на экспорт по нефтепроводу «Баку-Новороссийск».

Мы видим хорошие возможности для углубления кооперации в автомобилестроении. Тоже об этом уже говорили сегодня. «КамАЗ» начала работу. Там уже осуществляется техническая сборка и обслуживание автомобилей. «АвтоВАЗ» создал во всех регионах Азербайджана широкую розничную сеть по продаже автомобилей «Лада», более 40 отделений создано в республике.

В свою очередь, инвесторы из Азербайджана участвуют в строительстве в России сельскохобъектов. В их числе, например, тепличный комплекс в Нижегородской области (инвестиции составили более миллиарда рублей), а также совместное предприятие по выпуску продуктов питания в Краснодарском крае.

В 2017 году заметно, почти на 12 процентов выросли поставки азербайджанской сельхозпродукции в Россию. Общий объем, на минуточку, – полмиллиарда долларов!

Наши партнеры проявляют повышенный интерес к этой сфере. Свидетельство тому – участие более 30 азербайджанских компаний в международной продовольственной выставке в Москве в сентябре, как раз 17-20 сентября.

Россия и Азербайджан осуществляют совместные инфраструктурные проекты. В частности, идет создание международного транспортного коридора «Север-Юг» (это Иран, Азербайджан, Россия), который призван сблизить европейские и азиатские рынки.

В рамках этой масштабной, действительно масштабной, большой работы и инициативы строители наших стран возводят новый мост на реке Самур с пропускной способностью более 37 тысяч машин в сутки.

Новые возможности для взаимовыгодной кооперации между нашими государствами открыла и Конвенция о статусе Каспийского региона. Это, безусловно, прорывное решение.

Безусловно, там еще многое нужно сделать для того, чтобы все работало, чтобы добиться полномасштабной имплементации, но уже состоявшееся подписание, состоявшийся документ создает нам хорошую базу для сотрудничества в Каспийском регионе.

Рассчитываем, что российские и азербайджанские компании активно займутся реализацией перспективных проектов в Каспийском регионе, прежде всего, в сфере транспорта, грузоперевозок, добычи нефти, газа, экологии и, безусловно, сохранении биоресурсов и биоразнообразия Каспия.

Интенсивно развиваются двусторонние контакты в области туризма. В Ессентуках, благодаря, кстати, азербайджанским предпринимателям построен санаторно-курортный центр, в Железноводске возводится гостиничный комплекс. Планируем также совместно развивать морские круизные путешествия по Каспию.

И, конечно, особое значение с российской и с азербайджанской сторон придается расширению гуманитарного сотрудничества. Президент Азербайджана сейчас только что об этом тоже сказал

В Баку, вот как только что сейчас прозвучало, работают два филиала наших крупнейших вузов – МГУ и Сеченова. Растет число научных и студенческих обменов.

Ростовский институт путей сообщения, Астраханский университет разрабатывают совместные с азербайджанскими партнерами программы по подготовке высокопрофессиональных кадров, прежде всего по экономическим специальностям.

Мы, безусловно, намерены и дальше всячески стимулировать, поощрять контакты наших стран в образовании, культуре, науке. Особо отмечу, мы вот и в Сочи с Президентом об этом говорили, мы это видим, и мы высоко это оцениваем, – интерес к русскому языку.

И не только интерес у граждан Азербайджана к русскому языку, но и помощь со стороны государства, муниципалитетов, в городах. Мы это все видим.

Вот эти 300 с лишним школ, о которых Президент сказал, – это, конечно, база, но самая главная база в сердцах, в головах людей. Это явное стремление к сотрудничеству, к поддержанию и развитию контактов.

Уважаемые друзья и коллеги! Я затронул лишь некоторые направления взаимодействия наших стран, в которых активно участвуют российские и азербайджанские регионы. Возможности для сотрудничества действительно очень широкие. Причем определяются конкретные направления нашего взаимодействия на региональном уровне прежде всего вы – те, кто собрались в этом зале, и ваши коллеги на местах. И я, безусловно, хочу вам пожелать всяческих успехов в этой работе. Благодарю вас за внимание!"

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