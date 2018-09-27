Президент Ильхам Алиев: Межрегиональное сотрудничество будет органично дополнять весь комплекс дружественных, добрососедских отношений, которые Азербайджан и Россию связывают

27 сентября 2018 20:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Межрегиональное сотрудничество будет органично дополнять весь комплекс дружественных, добрососедских отношений, которые Азербайджан и Россию связывают.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг, выступая на официальной церемонии открытия IX Азербайджано-российского межрегионального форума.

"Конечно же, в основе наших отношений лежат наши исторические связи, культурные связи, близость наших народов, и конечно мы совместно очень активно работаем над развитием гуманитарных связей. В следующем месяце в Баку будет проходить очередной Бакинский гуманитарный форум под патронатом президентов России и Азербайджана. Этот международный форум уже превратился в важнейшую глобальную площадку для обсуждения вопросов гуманитарного характера, межкультурного диалога, межконфессиональных отношений.

В Азербайджане действует 341 школа с обучением на русском языке, действуют 2 филиала ведущих российских вузов – МГУ и Медицинской университет имени Сеченова. В культурной сфере также очень активно взаимодействуем. Здесь можно очень много говорить о российско-азербайджанских отношениях, просто из-за того, что мы имеем формат сегодняшнего форума невозможно охватить все. Но мы нацелены на дальнейшее активное развитие отношений.

Также думаю немаловажным шагом в деле дальнейшего нашего сотрудничества будет и планируемое на следующий год открытие Азербайджанского павильона на ВДНХ. Это историческое здание было азербайджанским павильоном в середине прошлого века и мы восстанавливаем его и будем присутствовать и демонстрировать наше достижение на такой важнейшей, я думаю, международной выставочной площадке.

С российскими регионами у нас тоже очень тесные отношения. Около 20 субъектов Российской Федерации с Азербайджаном имеют соответствующие соглашения. Мы открываем торговые представительства в регионах, также российские регионы в Азербайджане. То есть, я уверен, что межрегиональное сотрудничество будет органично дополнять весь комплекс дружественных, добрососедских отношений, которые наши страны связывают", - сказал Президент Ильхам Алиев.

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