Владимир Путин: Российско-азербайджанские отношения выстраиваются на принципах добрососедства и взаимного уважения

БАКУ /Trend/ - Российско-азербайджанские отношения выстраиваются на принципах добрососедства и взаимного уважения.

Об этом сказал Президент России Владимир Путин в четверг, выступая на официальной церемонии открытия IX Азербайджано-российского межрегионального форума.

"Я также, как Президент Азербайджана, хочу выразить удовлетворение тем, что у нас есть возможность сегодня сказать несколько слов в столь представительной аудитории. IX Межрегиональный форум – это, в общем, говорит о том, что все эти годы предыдущие мы не просто не теряли времени даром, а активно работали, причем по всем направлениям, и это дает свои результаты. Я некоторые вещи повторю, некоторые напомню дополнительно. Во всяком случае вот в этом зале собрались представители и науки, и творческой интеллигенции, и представители бизнеса, и политики, и все это вместе дает хороший результат, «на гора» выдает.

Отмечу, что межрегиональные связи являются важнейшей составляющей наших межгосударственных отношений. С регионами Азербайджана тесно работают порядка 70 регионов Российской Федерации. Лидерами здесь безусловно являются Москва, Московская область, Санкт-Петербург, но и Ставрополь, Краснодарский край, Астраханская, Нижегородская, Челябинская, Волгоградская, Саратовская, Свердловская области.

В целом, говоря об отношениях между Россией и Азербайджаном, хотел бы подчеркнуть, что отношения между нашими государствами, безусловно, выстраиваются на принципах добрососедства и взаимного уважения. Мы всегда ищем баланс интересов и находим его. В ходе недавних переговоров в Сочи, о чем Президент Азербайджана только что сказал, мы подписали целый ряд документов, соглашений, которые безусловно создают дополнительную нормативную базу для дальнейшего строительства наших межгосударственных связей.

Отмечу, что на азербайджанском рынке уже сейчас действуют порядка 700 совместных компаний с российским участием, а общий объем прямых российских инвестиций в республику составляет более полутора миллиардов долларов. Большую помощь в налаживании взаимовыгодных бизнес-контактов оказывает и Российско-Азербайджанский деловой совет. Только в прошлом году он поддержал 42 совместных проекта на общую сумму около полумиллиарда долларов.

Успешно работают в Азербайджане российские энергетические корпорации, уже было сказано об этом. Компания «Роснефть» совместно с госкорпорацией Азербайджана в скором времени приступит к разведке и освоению нефтегазового месторождения «Гошадаш». Около 4 миллиардов долларов инвестировала в энергетические проекты в Азербайджане «ЛУКОЙЛ», о котором здесь тоже было сказано, а «Транснефть» – наша грядущая монополия по транспортировке нефти –, обеспечивает надежный транзит азербайджанской нефти на экспорт по нефтепроводу «Баку-Новороссийск».

Мы видим хорошие возможности для углубления кооперации в автомобилестроении. Тоже об этом уже говорили сегодня. «КамАЗ» начала работу. Там уже осуществляется техническая сборка и обслуживание автомобилей. «АвтоВАЗ» создал во всех регионах Азербайджана широкую розничную сеть по продаже автомобилей «Лада», более 40 отделений создано в республике. В свою очередь, инвесторы из Азербайджана участвуют в строительстве в России сельскохобъектов. В их числе, например, тепличный комплекс в Нижегородской области (инвестиции составили более миллиарда рублей), а также совместное предприятие по выпуску продуктов питания в Краснодарском крае", - сказал Владимир Путин.

Владимир Путин в 2017 году почти на 12 процентов выросли поставки азербайджанской сельхозпродукции в Россию.

"Общий объем, на минуточку, – полмиллиарда долларов! Наши партнеры проявляют повышенный интерес к этой сфере. Свидетельство тому – участие более 30 азербайджанских компаний в международной продовольственной выставке в Москве в сентябре, как раз 17-20 сентября.

Россия и Азербайджан осуществляют совместные инфраструктурные проекты. В частности, идет создание международного транспортного коридора «Север-Юг» (это Иран, Азербайджан, Россия), который призван сблизить европейские и азиатские рынки.

В рамках этой масштабной, действительно масштабной, большой работы и инициативы строители наших стран возводят новый мост на реке Самур с пропускной способностью более 37 тысяч машин в сутки.

Новые возможности для взаимовыгодной кооперации между нашими государствами открыла и Конвенция о статусе Каспийского региона. Это, безусловно, прорывное решение.

Безусловно, там еще многое нужно сделать для того, чтобы все работало, чтобы добиться полномасштабной имплементации, но уже состоявшееся подписание, состоявшийся документ создает нам хорошую базу для сотрудничества в Каспийском регионе.

Рассчитываем, что российские и азербайджанские компании активно займутся реализацией перспективных проектов в Каспийском регионе, прежде всего, в сфере транспорта, грузоперевозок, добычи нефти, газа, экологии и, безусловно, сохранении биоресурсов и биоразнообразия Каспия", - отметил Президент России.

По словам главы российского государства, интенсивно развиваются двусторонние контакты в области туризма.

"В Ессентуках, благодаря, кстати, азербайджанским предпринимателям построен санаторно-курортный центр, в Железноводске возводится гостиничный комплекс. Планируем также совместно развивать морские круизные путешествия по Каспию.

И, конечно, особое значение с российской и с азербайджанской сторон придается расширению гуманитарного сотрудничества. Президент Азербайджана сейчас только что об этом тоже сказал.

В Баку, вот как только что сейчас прозвучало, работают два филиала наших крупнейших вузов – МГУ и Сеченова. Растет число научных и студенческих обменов.

Ростовский институт путей сообщения, Астраханский университет разрабатывают совместные с азербайджанскими партнерами программы по подготовке высокопрофессиональных кадров, прежде всего по экономическим специальностям.

Мы, безусловно, намерены и дальше всячески стимулировать, поощрять контакты наших стран в образовании, культуре, науке. Особо отмечу, мы вот и в Сочи с Президентом об этом говорили, мы это видим, и мы высоко это оцениваем, – интерес к русскому языку.

И не только интерес у граждан Азербайджана к русскому языку, но и помощь со стороны государства, муниципалитетов, в городах. Мы это все видим.

Вот эти 300 с лишним школ, о которых Президент сказал, – это, конечно, база, но самая главная база в сердцах, в головах людей. Это явное стремление к сотрудничеству, к поддержанию и развитию контактов.

Уважаемые друзья и коллеги! Я затронул лишь некоторые направления взаимодействия наших стран, в которых активно участвуют российские и азербайджанские регионы. Возможности для сотрудничества действительно очень широкие. Причем определяются конкретные направления нашего взаимодействия на региональном уровне прежде всего вы– те, кто собрались в этом зале, и ваши коллеги на местах. И я, безусловно, хочу вам пожелать всяческих успехов в этой работе", - сказал Владимир Путин.

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