Генпрокурор Азербайджана: За прошедший год от службы в органах прокуратуры были отстранены пять человек

28 сентября 2018 14:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За период, прошедший с 1 октября прошлого года, в служебном порядке были поощрены 195 работников прокуратуры, 25-ти из 38 привлеченных к дисциплинарной ответственности были объявлены выговор и строгий выговор, двое - переведены на низшие должности, шестеро - освобождены от занимаемой должности, пять человек отстранены от службы в органах прокуратуры. Об этом в пятницу сказал Генеральный прокурор Азербайджана Закир Гаралов.

По словам Гаралова, за указанный период в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре поступили 8 604 обращения, из которых 4 102 - заявления и жалобы, 4 502 - обращения, поступившие на «горячую линию 161».

Генпрокурор подчеркнул, что из поступивших на «горячую линию» обращений 306 были рассмотрены в Главном управлении и других структурах прокуратуры, по 15 из них были возбуждены уголовные дела. «По 279 обращениям, рассмотренным за этот период в Главном управлении по борьбе с коррупцией как материалы уголовного характера и по 193 другим обращениям были возбуждены уголовные дела по статьям УК Азербайджана. Наряду с разоблачением виновных лиц и привлечением их к уголовной ответственности, были приняты также и упреждающие и профилактические меры», - сказал Гаралов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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