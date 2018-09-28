Президент Ильхам Алиев принял участие во встрече Совета глав государств СНГ в узком составе в Душанбе (ФОТО) (версия 2)

28 сентября 2018 11:45 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11:13)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в столице Таджикистана Душанбе состоялась встреча Совета глав государств СНГ в узком составе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие во встрече.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Президенты Азербайджана и Таджикистана сделали совместное фото.

Затем участвующие во встрече главы государств сделали совместное фото.

Выступая, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон рассказал о работе, проведенной в период председательства его страны в СНГ. Он отметил, что в результате совместной деятельности стран-членов СНГ подготовлены документы по сотрудничеству, охватывающему практически все сферы. За период председательства Таджикистана в СНГ было проведено около 40 заседаний, широко обсуждены вопросы по расширению сотрудничества, борьбе с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, незаконной миграцией и др. Также плодотворным было сотрудничество в экономической сфере.

Затем председатель–исполнительный секретарь Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев проинформировал о вопросах повестки дня.

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