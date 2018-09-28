Президент Ильхам Алиев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ в расширенном составе в Душанбе (ФОТО) (версия 2)

28 сентября 2018 18:45 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - В пятницу в Душанбе состоялось заседание в расширенном составе Совета глав государств СНГ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в заседании.

На заседании Президент Эмомали Рахмон проинформировал о деятельности Совета за период председательства Таджикистана. Он выразил уверенность в том, что решения, принятые по итогам данного заседания, внесут вклад в дальнейшую деятельность Совета. Эмомали Рахмон объявил решение заседания Совета о переходе председательства в СНГ в 2019 году к Туркменистану.

Заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Пурли Агамурадов выразил признательность главам государств за поддержку решения о передаче Туркменистану председательства в СНГ. Он подчеркнул, что за период председательства Туркменистан приложит все усилия для дальнейшего расширения сотрудничества на пространстве СНГ.

Председатель исполнительного Комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев проинформировал о вопросах, обсужденных на заседании Совета в ограниченном составе и довел до внимания, что следующее заседание Совета пройдет в октябре 2019 года в столице Туркменистана - Ашхабаде.

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания России, председатель Межпарламентской Ассамблеи СНГ Валентина Матвиенко ознакомила участников заседания с положениями подготовленной Конвенции о сотрудничестве в сфере исследования и использования космического пространства в мирных целях.

Специальный представитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой проинформировал о документе, подготовленном в связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945-х годов. Оба документа были приняты единогласно.

На заседании были рассмотрены некоторые процедурные вопросы.

Затем главы государств и правительств подписали ряд документов, обсужденных на заседании.

На этом заседание Совета глав государств СНГ завершило работу.

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