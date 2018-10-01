В азербайджанской армии проводятся «Дни НАТО»

1 октября 2018 12:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В азербайджанской армии проводится мероприятие «Дни НАТО», говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана, распространенном в понедельник.

Делегация во главе с начальником Управления по военному партнерству НАТО генерал-майором Оддом Эгилем Педерсеном посетит Военную академию Вооруженных сил, Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева, а также командование Военно-воздушных сил Азербайджана.

В рамках мероприятия офицерам и курсантам будут представлены презентации на темы "Структура и обязанности НАТО", "Сотрудничество Азербайджан-НАТО", "Концепция оперативных возможностей НАТО", "НАТО и кибербезопасность".

"Дни НАТО" в азербайджанской армии продолжатся до 5 октября.

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