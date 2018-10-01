В Азербайджане необходимо сократить число членов муниципалитетов - депутат

1 октября 2018 15:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо сократить число членов муниципалитетов.

Об этом в понедельник на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов.

Новруз напомнил о проведении в 2019 году выборов в муниципалитет.

"Существует достаточно законов, связанных с муниципалитетом. Считаю, что необходимо усовершенствовать это законодательство. Это должно быть связано не деятельностью и полномочиями муниципалитета, а с усовершенствованием процедуры, связанной с числом его членов. В настоящее время количество членов муниципалитетов превышает численный предел. Есть такие районы, где в муниципалитете числится 500 членов", - отметил Новрузов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сиявуш Новрузов: Нагорно-карабахская проблема решается не митингами, а целенаправленной политикой государства
Политика 29 сентября 15:35
Азербайджан входит в число стран, где уровень бедности ниже 5%
Экономика 25 сентября 17:48
Торжественное заседание в связи со 100-летним юбилеем парламента Азербайджана имеет большое политическое значение - депутат
Политика 22 сентября 14:01
Сиявуш Новрузов: Пашинян хочет устроить шоу, представляя героем отдыхающего в пятизвездочных отелях сына
Политика 19 сентября 17:52
Делегация Великого национального собрания Турции провела встречи в парламенте Азербайджана
Политика 19 сентября 17:07
В Азербайджане подготовлен первичный вариант законопроекта "Об общем образовании"
Общество 13 сентября 17:58
Лента новостей
Цель Турции - полностью уничтожить РПК – Эрдоган
Турция 15:57
ЕС может оштрафовать Facebook из-за взлома данных на $1,6 млрд
Европа 15:55
В Китае затонуло рыболовное судно
Китай 15:55
В Азербайджане заметно уменьшилось издание вредной религиозной литературы - госкомитет
Общество 15:50
Заказы на импорт азербайджанской продукции выросли почти на 20%
Бизнес 15:39
Таджикистан получит 6,3 млн евро на реализацию двух сельскохозяйственных проектов
Таджикистан 15:39
В Азербайджане необходимо подготовить отдельную концепцию или законопроекты по информационной безопасности - Совет печати
Общество 15:31
Айдын Сафиханлы: Официальный Ереван понял, что переговоры должны вестись только между Азербайджаном и Арменией
Политика 15:29
В Кыргызстане в 2019 году начнется выдача новых водительских прав
Кыргызстан 15:29