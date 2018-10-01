В Азербайджане необходимо сократить число членов муниципалитетов - депутат

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо сократить число членов муниципалитетов.

Об этом в понедельник на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) сказал председатель парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов.

Новруз напомнил о проведении в 2019 году выборов в муниципалитет.

"Существует достаточно законов, связанных с муниципалитетом. Считаю, что необходимо усовершенствовать это законодательство. Это должно быть связано не деятельностью и полномочиями муниципалитета, а с усовершенствованием процедуры, связанной с числом его членов. В настоящее время количество членов муниципалитетов превышает численный предел. Есть такие районы, где в муниципалитете числится 500 членов", - отметил Новрузов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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