Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство участка автодороги до границы Грузии

1 октября 2018 18:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией (184 километра)-Пирили-Мурадхан-Сор Сор Кюрдамирского района.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией (184 километра)-Пирили-Мурадхан-Сор Сор из средств, предусмотренных для строительства и реконструкции автомобильных дорог в разделе расходов государственных капвложений госбюджета на 2018 год, Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено 10,7 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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