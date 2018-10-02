Али Ахмедов: Заслуги Муртуза Алескерова в распространении идей общенационального лидера Гейдара Алиева неоценимы

2 октября 2018 13:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Заслуги Муртуза Алескерова в распространении идей общенационального лидера Гейдара Алиева неоценимы, сказал вице-премьер, заместитель председателя и исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедов, выступая во вторник в Бакинском госуниверситете на научной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения известного общественно-политического деятеля Муртуза Алескерова.

Вице-премьер отметил, что одной из главных особенностей, характеризующих Муртуза Алескерова как интеллигента, являлось то, что он боролся за независимость Азербайджана, был блестящим идеологом.

Али Ахмедов напомнил, что Муртуз Алескеров был одним из самых близких соратников великого лидера Гейдара Алиева. «Это личность, занимающая свое место в истории независимого Азербайджана. Муртуз Алескеров обладал большим жизненным опытом, он являлся заместителем председателя правящей партии. Его заслуги в распространении идей общенационального лидера Гейдара Алиева неоценимы», - сказал вице-премьер.

Он отметил, что память о Муртузе Алескерове и сегодня живет в сердцах знавших его людей.

В своем выступлении председатель Милли Меджлиса (парламента) Огтай Асадов сказал, что Муртуз Алескеров прошел путь от рядового преподавателя до ректора БГУ. «Он прилагал все усилия, чтобы донести до мира справедливый голос азербайджанского народа. В своих статьях Муртуз Алескеров всегда особо отмечал, что Гейдар Алиев является народным лидером», - сказал Асадов.

Спикер добавил, что девять лет, в течение которых Муртуз Алескеров руководил парламентом, были плодотворным периодом Милли Меджлиса. «Заслуги Муртуза Алескерова очень высоко оценены азербайджанским государством. В его характере соединялись качества настоящего азербайджанского интеллигента», - сказал Асадов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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