Президент Ильхам Алиев поздравил глав Германии и Южной Кореи

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Президента Федеративной Республики Германия Франка-Вальтера Штайнмайера.

"От себя и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю вас и весь ваш народ с национальным праздником страны – Днем германского единства. Мы придаем большое значение азербайджано-германским отношениям. В этом контексте, постоянное расширение наших связей в политической, экономической и гуманитарной сферах вызывает удовлетворение. Убежден, что сотрудничество между нашими странами, а также взаимодействие в многосторонней плоскости и впредь будут успешно продолжаться. В этот знаменательный день передаю вам самые добрые пожелания, желаю дружественному народу Германии постоянного мира и благосостояния", - говорится в поздравлении Президента Ильхама Алиева.

Глава государства также поздравил Президента Республики Корея Мун-Чжэ Ина.

"От себя и от имени азербайджанского народа передаю вам и вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Корея. Убежден, что отношения дружбы и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Корея и впредь будут развиваться и расширяться в соответствии с интересами наших народов. В этот радостный день желаю вам доброго здоровья, успехов в делах, а вашему дружественному народу – процветания и благосостояния", - говорится в поздравлении главы государства.

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