Бахар Мурадова: Великий лидер Гейдар Алиев обеспечил благоденствие каждого гражданина Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Избрание общенационального лидера Гейдара Алиева третьего октября 1993 года Президентом Азербайджана обеспечило благоденствие каждого гражданина страны. Об этом на заседании парламентского комитета по правам человека в среду сказала председатель комитета, вице-спикер парламента Бахар Мурадова.

Она напомнила, что третьего октября 1993 года общенациональный лидер в результате всенародного голосования стал Президентом Азербайджана.

Мурадова отметила, что великий лидер приступил к этой очень ответственной должности, чтобы развивать азербайджанское государство, обеспечить жизнь каждого гражданина Азербайджана в достатке и благоденствии. «С того времени в Азербайджане началось большое развитие, период возрождения. Тот день стал одним из самых знаменательных в политической истории Азербайджана», - сказала она.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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