Возвращение азербайджанских детей из Ирака - нелегкий вопрос - вице-спикер

3 октября 2018 15:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Возвращение на родину азербайджанских детей, находящихся в Ираке, - нелегкий и болезненный вопрос.

Об этом во вторник сказала вице-спикер Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Бахар Мурадова.

По ее словам, по этому поводу поступает различная информация.

"Мы, как комитет Милли Меджлиса по правам человека, во время приема близких этих детей получали информацию по конкретным фактам. Поступающие в комитет многочисленные обращения мы направили в соответствующие органы. Из полученных нами ответов ясно, что эта работа продолжается и регулируется межправительственными отношениями", - отметила Мурадова.

Вице-спикер также сказала, этот вопрос достаточно непростой и нелегкий.

"Азербайджанское государство не может смириться с тем, что его граждане обрекаются на муки и страдания в неконтролируемых зонах. Азербайджан проводит работу в рамках своих возможностей. Хочется, чтобы эта работа дала результат", - добавила Мурадова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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