Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты нового посла Чехии (ФОТО) (версия 2)

3 октября 2018 20:22 (UTC+04:00)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял верительные грамоты новоназначенного чрезвычайного и полномочного посла Чехии Милана Экерта.

Посол Милан Экерт обошел строй почетного караула.

Посол Милан Экерт вручил Президенту Ильхаму Алиеву свои верительные грамоты.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев побеседовал с послом.

Глава государства выразил удовлетворение уровнем двусторонних азербайджано-чешских отношений и взаимной деятельностью между странами, а также подчеркнул значение наших связей с точки зрения сотрудничества Азербайджана с Европейским союзом и НАТО. Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан заинтересован в хороших результатах сотрудничества между странами также в других сферах и выразил уверенность в достижении этого. Глава государства подчеркнул, что с этой точки зрения связи между парламентами, правительствами, бизнес-общинами и взаимные визиты могут внести хороший вклад в это дело. Президент Ильхам Алиев пожелал послу успехов в деятельности.

Чрезвычайный и полномочный посол Милан Экерт отметил развитие двусторонних отношений между странами в различных сферах, назвал знаменательным событием проведение 100-летия образования республики как в Азербайджане, так и в Чехии. Посол подчеркнул, что за 25 лет установления дипломатических связей между странами достигнуты большие успехи в развитии двусторонних отношений. Милан Экерт заверил в том, что в период дипломатической деятельности в Азербайджане приложит все усилия для дальнейшего расширения связей.

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