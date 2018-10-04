В Калифорнии учреждена Ассоциация дружбы Монтерей-Лянкяран

4 октября 2018 12:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В калифорнийском городе Монтерей создана Ассоциация дружбы Монтерей-Лянкяран, говорится в сообщении генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, распространенном в четверг.

Исполнительным директором ассоциации избрана экс-член городского совета Монтерея Нэнси Сэлфридж.

В правлении и Консультативном совете организации представлены видные общественно-политические деятели, а также деятели науки и культуры Монтерея.

Целью создания Ассоциации является укрепление связей между Монтереем и Лянкяраном посредством различных проектов, их развитие и усиление в последующие годы.

Отметим, что с 2011 года Монтерей и Лянкяран являются городами-побратимами.

За прошедший период между двумя городами были проведены различные мероприятия политического, экономического и культурного характера, в городе выросло число друзей Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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