Азербайджан и Грузия обсудили военно-политическую ситуацию в регионе

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Грузии в стране Зурабом Патарадзе, говорится в четверг в сообщении минобороны.

Поздравив посла с началом дипломатической деятельности в Азербайджане, министр пожелал ему успехов в сфере расширения сотрудничества между нашими странами.

Выразив удовлетворение началом деятельности в нашей стране в качестве посла, дипломат отметил, что приложит все усилия для развития азербайджано-грузинских отношений, в частности военного сотрудничества.

В ходе встречи стороны обсудили военно-политическую ситуацию в регионе, двустороннее военное сотрудничество и другие вопросы.

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