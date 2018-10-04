Халаф Халафов: Баку готов укреплять и расширять отношения с Берлином во всех сферах

4 октября 2018 19:59 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Баку готов укреплять и расширять отношения с Берлином во всех сферах.
Об этом в четверг на приеме, посвященном Дню германского единства, сказал заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.
"Азербайджано-германские отношения развиваются по многим направлениям. Это показатель доверия между нашими странами. Баку и Берлин тесно сотрудничают, как на двустороннем уровне, так и на международных платформах. Мы также можем наблюдать рост в двустороннем товарообороте. Германские компании участвуют во многих проектах в Азербайджане. Надеемся, что встречи, проведенные между представителями бизнес-кругов двух стран, во время визита [25 августа 2018 года] Федерального канцлера Ангелы Меркель в Азербайджан, послужат еще большему укреплению двусторонних экономических отношений", - сказал замминистра.
Отметим, что на сегодня в Азербайджане действует свыше 200 компаний с немецким капиталом.

По данным Государственного таможенного комитета, по итогам января-августа 2018 года товарооборот между Азербайджаном и Германией превысил 1,05 миллиарда долларов. Экспорт азербайджанской продукции за указанный период в Германию превысил 619,5 миллиона долларов.

Германия является четвертым по объему внешнеторговым партнером Азербайджана.
Замминистра также выразил надежду, что Европа и Германия внесут вклад в решение нагорно-карабахского конфликта на ооснове территориальной целостности Азербайджана.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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