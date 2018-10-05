Президент Ильхам Алиев подписал указ о боевых знаменах и военно-морских флагах Госпогранслужбы Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о боевых знаменах и пограничных военно-морских флагах Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Указом утверждены «Положение о боевых знаменах и пограничных военно-морских флагах Государственной пограничной службы Азербайджана», «Изображение боевых знамен Государственной пограничной службы Азербайджана» и «Изображение пограничных военно-морских флагов Государственной пограничной службы Азербайджана».

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