Президент Ильхам Алиев подписал указ о боевых знаменах и военно-морских флагах Госпогранслужбы Азербайджана

5 октября 2018 11:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о боевых знаменах и пограничных военно-морских флагах Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана.

Указом утверждены «Положение о боевых знаменах и пограничных военно-морских флагах Государственной пограничной службы Азербайджана», «Изображение боевых знамен Государственной пограничной службы Азербайджана» и «Изображение пограничных военно-морских флагов Государственной пограничной службы Азербайджана».

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