Нагорно-карабахский конфликт не решается митингом на футбольном поле - депутат

БАКУ /Trend/ - В последнее время группа людей проводит различные массовые акции, используя вопрос Нагорного Карабаха. Поднимают этот вопрос люди, которые не имеют никакого отношения к Карабаху, что приводит в замешательство общественность Азербайджана.

Об этом в пятницу, выступая на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), сказал депутат Сиявуш Новрузов.

По его словам, вопрос Нагорного Карабаха всегда находится в центре внимания, и Президент Азербайджана проводит необходимую работу в этом направлении.

«Президент Азербайджана постоянно представляет отчет гражданам по переговорам, всегда, будь то на форумах или во время визитов в регионы, касается нагорно-карабахского вопроса. Это все общественности известно», - добавил Новрузов.

Депутат сказал, что Карабах принадлежит всем азербайджанцам, отметив, что Азербайджан продемонстрировал свою готовность решить нагорно-карабахский конфликт в ходе переговоров, а также усиливая свою армию.

«Проведенные в этом году в стране два военных парада – тому пример. Азербайджан всегда заявлял, что является сторонником мирного урегулирования, но в случае невозможности этого в состоянии прибегнуть к военному пути», - отметил Новрузов.

Депутат сказал, что сегодня государство проводит соответствующие мероприятия по улучшению условий жизни более одного миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, строит дома, квартиры.

«Конечно, они вернутся на свои родные земли. Но никто не вправе морально терроризировать, принижать их», - добавил депутат.

Новрузов также сказал, что конфликт не решается митингами на футбольных полях.

«Нагорно-карабахский вопрос будет решен под руководством Верховного главнокомандующего, в рамках международного права, законным путем. Мы стремимся решить проблему мирно, в противном случае прибегнем к военному решению. Интересно, будут ли участвовать в войне ныне протестующие люди? Примут ли в ней участие дети митингующих?», - сказал депутат.

По словам Новрузова, пусть эти лица не играют чувствами других, используя вопрос Нагорного Карабаха.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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