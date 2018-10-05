"La Tribune": Президент Франции посетит Азербайджан

5 октября 2018 14:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Азербайджан на следующей неделе, сообщает в пятницу французская газета "La Tribune".

Как сообщается, в ходе визита планируется обсудить армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, а также вопрос подписания контракта между французской промышленной группой Naval Group и правительством Азербайджана о строительстве в республике морского патрульного корабля (OPV 90).

Как сообщили Trend ранее в Naval Group, OPV 90 обеспечит Военно-морские силы Азербайджана широкими возможностями быстрого реагирования и др.

«Корабли будут полностью построены на судостроительном заводе в Азербайджане с участием экспертов Naval Group в качестве консультантов. Это позволит местной промышленности извлечь выгоду из комплексной передачи технологий Naval Group и создать возможности для трудоустройства», - сказали в компании.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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