"La Tribune": Президент Франции посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Президент Франции Эммануэль Макрон посетит Азербайджан на следующей неделе, сообщает в пятницу французская газета "La Tribune".

Как сообщается, в ходе визита планируется обсудить армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт, а также вопрос подписания контракта между французской промышленной группой Naval Group и правительством Азербайджана о строительстве в республике морского патрульного корабля (OPV 90).

Как сообщили Trend ранее в Naval Group, OPV 90 обеспечит Военно-морские силы Азербайджана широкими возможностями быстрого реагирования и др.

«Корабли будут полностью построены на судостроительном заводе в Азербайджане с участием экспертов Naval Group в качестве консультантов. Это позволит местной промышленности извлечь выгоду из комплексной передачи технологий Naval Group и создать возможности для трудоустройства», - сказали в компании.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.