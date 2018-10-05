Азай Гулиев: Попытки усадить за стол переговоров нагорно-карабахских сепаратистов не только неприемлемы, но и опасны

БАКУ /Trend/ - Попытки усадить за стол переговоров нагорно-карабахских сепаратистов не только неприемлемы, но и опасны.

Об этом депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, вице-президент ПА ОБСЕ Азай Гулиев сказал, выступая на заседании Постоянного комитета, проводимом в рамках осенней сессии ПА.

Гулиев отметил, что с начала армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта прошло четверть века, но, к сожалению, не достигнуто никакого продвижения в решении проблемы. Армения грубо нарушает нормы и принципы международного права, решения СБ ООН и Генассамблеи ООН, Хельсинкскую декларацию ПА ОБСЕ, принятую в 2015 году, продолжая незаконную оккупацию территорий Азербайджана.

Комментируя предложение президента ПА ОБСЕ Церетели о проведении встречи глав парламентов стран, являющихся сторонами конфликта, Гулиев сказал, что в ближайшее время проинформирует их об официальной позиции Милли Меджлиса по этому вопросу.

«Думаю, что в урегулировании конфликта мы должны использовать все возможные средства, включая встречу руководителей парламентов Азербайджана и Армении. Это может придать определенный импульс переговорному процессу и помочь изменить существующий статус-кво», - сказал Гулиев.

Вице-президент ПА ОБСЕ внес ясность для членов Постоянного комитета и Бюро ассамблеи в два главных компонента нынешней ситуации, связанной с урегулированием конфликта.

«Действительно, если не учитывать двусторонние встречи глав МИД Азербайджана и Армении, в данный момент нет реальных переговоров на самом высоком уровне. Переговорный процесс приостановлен новым руководством Армении. После прихода к власти Пашиняна он демонстративно закрывает глаза на достигнутые до сегодняшнего дня результаты и отказывается от формата переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ. Таким образом пытается изменить формат мирного решения вопроса и усадить за стол переговоров нагорно-карабахских сепаратистов как независимую сторону. Это не только неприемлемо, но и опасно. Известно, что у конфликта две стороны - Армения и Азербайджан. Это подтверждено и международным сообществом, и ОБСЕ», - сказал Гулиев.

Азай Гулиев подчеркнул, что нереалистичные и необоснованные попытки Пашиняна изменить существующий формат нацелены на срыв процесса мирных переговоров и полный отказ от них.

«Каждый из нас ясно может представить тяжелые последствия срыва переговорного процесса по мирному решению конфликта», - сказал вице-президент ПА.

Гулиев добавил, что официальный Баку готов поддержать совместное решение, которое армянская и азербайджанская общины Нагорного Карабаха примут о своем будущем в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, поддерживаемого международными организациями.

Депутат привлек внимание членов ассамблеи еще к одному аспекту, который необходимо прояснить.

«Некоторые ошибочно называют конфликт «нагорно-карабахским конфликтом», что неправильно. Кроме Нагорного Карабаха под оккупацией находятся есть еще семь прилегающих районов Азербайджана, территория которых втрое больше территории Нагорного Карабаха, а население в шесть раз превосходит численность населения Нагорного Карабаха – Кельбаджарский, Лачинский, Агдамский, Физулинский, Джебраильский, Губадлинский и Зангиланский районы. Эти семь районов никак не связаны с Нагорным Карабахом, и мы свидетели того, что Армения использует эти территории и политически манипулирует ими», - сказал Гулиев

По его словам, статус этого региона не тема для обсуждений.

«Военные соединения Армении должны быть безоговорочно выведены с этих земель. Этот вопрос не может быть надуманной темой компромисса», - сказал вице-президент ПА ОБСЕ.

В своем выступлении Гулиев подчеркнул, что продолжая оккупацию Нагорного Карабаха и прилегающих районов, создав там незаконный марионеточный режим, политическое руководство Армении не должно забывать, что оно ничего не добьется.

«Подобные шаги ничего не изменят и не принесут мира и благоденствия Армении. Наоборот, еще больше усложнят ситуацию и оборвут жизнь многочисленных представителей молодежи», - сказал Гулиев.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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