МИД: В Азербайджане состоятся встречи высокого уровня в рамках председательства в ОЧЭС (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане пройдет ряд встреч высокого уровня в рамках председательства страны в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Об этом сказала в понедельник Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

Так, по ее словам, 25 октября этого года в стране пройдет встреча министров транспорта стран ОЧЭС, 4 декабря – встреча министров связи и информационных технологий, а в середине декабря планируется встреча Совета министров иностранных дел.

Отметим, что Азербайджан принял председательство в ОЧЭС на 38-м заседании Совета министров иностранных дел организации, которое прошло 27 июня.

Азербайджан будет председательствовать в ОЧЭС до декабря 2018 года.

Организация Черноморского экономического сотрудничества — межправительственная организация, объединяющая 12 государств Причерноморья и Южных Балкан. Основана в 1992 году. Штаб-квартира организации расположена в Стамбуле.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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