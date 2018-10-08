Проведение саммита Франкофонии в стране, где господствуют фашизм и этническая рознь, оскорбляет культуру и гуманизм - депутат

БАКУ /Trend/ - Проведение саммита Франкофонии (Международная организация сотрудничества франкоязычных стран) в стране, где господствуют фашизм и этническая рознь, оскорбляет культуру и гуманизм.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Хикмет Бабаоглу.

По его словам, международный саммит Франкофонии организуется в 17-й раз.

«Это международное мероприятие считается своего рода праздником для тех, кто любит французский язык, культуру и говорит на французском языке. Но Армения моноэтническое государство, и ни один француз не проживает здесь постоянно. Вообще в Армении практически не проживают другие народы. Причина – ненависть и агрессия армян к другим народам. В 1988 году проживающие в Армении азербайджанцы с фашистской жестокостью были изгнаны из этой страны, тогда как право на проживание на этих землях принадлежало именно азербайджанцам – аборигенам этих мест», - сказал Бабаоглу.

Депутат отметил, что искусственное государство, называемое «Арменией», было создано на исторических землях Азербайджана.

«И теперь в Ереване с участием представителей более 40 стран проводится саммит Франкофонии. Как бы противоречиво ни выглядело, но призыв 17-го саммита звучит как сохранение сосуществования, гуманных целей и разнообразия в регионе. Проведение саммита Франкофонии в стране, где господствуют фашизм и этническая рознь, оскорбление культуры и гуманизма. Но есть и политическая сторона вопроса. Армения хочет получить политический дивиденд и от этого события, связанного с французским языком и культурой. Армяне, долгие годы пытающиеся представлять себя как один из народов, близких французской культуре, преподносят то, чего не было, - французско-армянские исторические связи. В действительности же история дружбы армян с французами началась с вражды и предательства Османской Турции. Сегодня это своего рода политическое послание России и знак того, что Армения проводит прозападную политику», - сказал депутат.

Бабаоглу подчеркнул, что такими дешевыми шоу скрыть армянский фашизм невозможно.

«Армения - агрессор, совершившая геноцид против азербайджанцев, и за это понесет наказание», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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