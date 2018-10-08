Вооружение и военная техника азербайджанской армии переводятся на зимний режим (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Во всех воинских частях и подразделениях азербайджанской армии проходит процесс перевода вооружения, военной и специальной техники на зимний режим эксплуатации, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в понедельник.

С целью обеспечения бесперебойной и устойчивой эксплуатации вооружения и военной техники в зимний период все воинские части в централизованном порядке обеспечены горюче-смазочными материалами, а также необходимыми запасными частями и оборудованием.

В пунктах технического обслуживания, действующих в воинских частях, осуществлена замена горюче-смазочных материалов, а также выполнено плановое обслуживание военной и специальной техники.

Перевод вооружения и военной техники на зимний режим эксплуатации нацелен на повышение боеспособности воинских частей в холодный период в горно-равниной местности, в дневное и ночное время суток, а также на поддержание их высокой боеготовности.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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