«Хорошо отделались», или Как некоторые талыши в изгнании восприняли новость об ожидаемой выдаче Фахраддина Аббасзаде Азербайджану

Как известно, в июле сего года правоохранительные органы Азербайджана возбудили уголовное дело в отношении самозванного талышского лидера Фахраддина Аббасзаде (самозванный, поскольку среди громких эпитетов приписываемых последним самому себе, лидером талышского движения его именуют только лишь армянские СМИ).

Как сообщает Day.az, вслед за этим по запросу коллег из Баку сепаратист Ф.Аббасзаде был задержан московскими правоохранителями для последующей передачи на Родину. И хоть вопрос его выдачи отложен до полного разбирательства, Аббасзаде задержан и находится под арестом в Московской области. Будучи гражданином Азербайджана, Фахраддин Аббасзаде практически не имеет шансов увильнуть от выдачи своей стране, еще в 2014-м году российские власти мудро отказали принять его в гражданство и кто бы мог подумать, Аббасзаде всерьез подумывает принять гражданство Армении. Не случайно в Армении уже создали инициативную группу, обратившуюся к премьер-министру Николу Пашиняну с соответствующим прошением. Группу возглавил хорошо известный своей причастностью к армянской военной разведке исследователь Ара Папян. Кстати, он же в свое время обхаживал в Ереване и несостоявшегося "президента" Аликрама Гумбатова.

В это же время на Родине, включая южные регионы Азербайджана, Аббасзаде давно ждут, чтобы как минимум плюнуть ему в лицо. А ведь это предсказуемо по причине того ущерба, который Аббасзаде нанёс национальной идее талышей тем, что начал прислуживать вражеским интересам и озвучивать тезисы, подготовленные в недрах армянских спецслужб. В социальных сетях некоторые горячие талышские головы вообще грозятся растерзать его, если он появится в родных краях. Азербайджанским правоохранительным органам ещё предстоит задача обеспечить его защиту от благородного гнева земляков, поскольку справедливое судебное разбирательство и кара для Аббасзаде - это своего рода дань памяти и уважения азербайджанского правосудия патриотам страны - талышам и Лянкяранскому батальону, людям, отдавшим свои жизни, защищая Родину от армянской агрессии, и талышам, ставшим национальными героями Азербайджана. Талыши уже показали, как они относятся к идеям сепаратизма, в далекие 90-е годы дав от ворот поворот эмиссарам Гумбатова и защитив тогда еще хрупкое национальное государство. На этот раз вставшее на ноги Азербайджанское государство очистит историю талышей от недостойных и низких элементов как Аббасзаде.

Интересно другое - предстоящему аресту Фахраддина Аббасзаде радуются и его, по правде сказать, менее удачливые в национальном предательстве, соратники по цеху вроде Исмаила Шабанова и Адиля Насирова. Не стоит обманываться на их официальные высказывания в социальных сетях в защиту Фахраддина и протесты против его ареста. Разве, что в последнем они искренни, поскольку перепугались, что вслед за Аббасзаде может наступить момент, когда даже их формально российское гражданство не спасет от кары азербайджанского правосудия. Однако же, Адиль Насиров, к примеру, прекрасно помнит, какие гадости в его отношении говорил и писал Аббасзаде - "Адиль Насиров не знает своего места, не знает что говорит", попутно обещая представить всё новые сведения, компрометирующие того. Нелестно отзывался Аббасзаде и об Аликраме Гумбатове, кого он обвинял в интригах и игнорировании интересов талышского народа. Он часто оскорблял талышей из Азербайджана, посещавших различные мероприятия за рубежом по причине их недостаточной агрессивности к Азербайджану (исконно живя в гармонии с другими национальностями в южных регионах страны, многие из них объективно не разделяют армянские тезисы, распространяемые ренегатами вроде Аббасзаде). Вообще оскорблять конкурентов было главным коньком Фахраддина Аббасзаде и обиженных его словами в среде талышей, живущих за пределами Азербайджана, очень много.

Вот к примеру еще один "активист" Забиль Магеррамов так вообще молчит, будто ничего не происходит. Кроме всего, ведь он до сих пор является гражданином Азербайджана и получил российское гражданство, сознательно введя в заблуждение Федеральную Миграционную Службу Российской Федерации. По некоторой информации, в качестве подтверждения, требуемого в таких случаях факта выхода из гражданства Азербайджана, он представил квитанцию от пустого конверта заказного письма направленного в посольство страны, хотя это его обязанность знать, что выход из Азербайджанского гражданства не решается письмом. Соответственно, это Забиль Магеррамов несёт ответственность за предоставление ложных сведений в ФМС при получении гражданства, которое таким образом становится формально недействительным. Не ровен час, соответствующие азербайджанские и российские службы сверят информацию, и лишенный российского гражданства Магеррамов тоже последует примеру Аббасзаде. Но пока он удобно молчит, скрывая неприязнь к Фахраддину Аббасзаде, кого не только он, но и другие сепаратисты за глаза называют неудачником, а то и корыстным, двуличным и даже трусом.

Есть информация, что те, кто паразитируют на талышской идее, в свете предполагаемой нейтрализации Аббасзаде начали всерьёз делить его роль как самопровозглашенного лидера сепаратистов. Ведь помимо всего прочего она сулит неплохие барыши. Армянские спецслужбы, высосавшие из пальца позицию лидера талышских сепаратистов, готовы платить новоявленным иудам, что часто приводит к интригам и розни между ними. В результате одной из таких интриг Забиль Магеррамов, сначала получивший убежище в Армении, затем, когда пролилась информация о его махинациях с деньгами на поддержку сепаратизма, вынужден был бежать оттуда. В то время армяне сделали ставку на бывшего педагога по научному коммунизму Аббасзаде, слили тому то ли правдивую, то ли ложную информацию о нечистоплотности Магеррамова. Аббасзаде не преминул этим воспользоваться и раструбил на весь свет о 3 миллионах евро, якобы полученных Забилем Магеррамовым на нужды движения, однако затем исчезнувших. Именно с подачи Аббасзаде в СМИ до сих пор муссируется слух, что опозорившийся Магеррамов, скрываясь от возмездия, бежал облачившись в женские одеяния. Не говоря уже о многократных попытках Аббасзаде опозорить своих конкурентов, неофициально передавая представителям азербайджанской диаспоры России различного рода компромат на талышских сепаратистов, в надежде, что такая информация затем всплывет в азербайджанской прессе, без упоминания его имени.

Обеспокоенные подобным падением нравов в среде сепаратистов Шабанов и Насиров сами хотят возглавить т.н. "талышское национальное движение". Их предшественники Аббасзаде и Магеррамов проторили дорожку, сулящую доход в обмен на прислуживание Армении. Поэтому победа в противостоянии приведёт победителя к кассе армянских спецслужб и дальнейшему падению. Тем временем взаимные упрёки, грязь на конкурентов и компрометирующие слухи, распространяющиеся в процесс борьбы за теплое место предателя и 30 сребренников, уже давно подорвали интерес среди талышей к кучке изгнанников, представляющих себя защитниками их прав.

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