Президент Ильхам Алиев расширил полномочия Главного управления по борьбе с коррупцией

8 октября 2018 19:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о внесении изменений в «Положение Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана» и некоторых мерах в области борьбы с легализацией денежных средств или другого имущества, приобретенных преступным путем, и финансированием терроризма.

Согласно изменениям, в «Положение Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана» добавляется подпункт 5.8-1, который гласит, что Главное управление обеспечивает ведение в электронной форме централизованной статистики, связанной с легализацией денежных средств или другого имущества, приобретенных преступным путем, и финансированием терроризма, обеспечивает сбор статистической информации, связанной с этими преступлениями, а также деятельность информационной системы по их обработке и передаче.

Министерству внутренних дел, министерству по налогам, МЧС, министерству юстиции, Государственному таможенному комитету, Службе государственной безопасности и Государственной пограничной службе поручено, в соответствие с установленной Генпрокуратурой формой, постоянно представлять Главному управлению по борьбе с коррупцией статистические данные, предусмотренные этим указом.

Кабинету министров поручено в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с этим указом и представить главе государства; в течение трех месяцев утвердить «Порядок выдачи участникам мониторинга и другим лицам, принимающим участие в мониторинге, сведений об учредителях (участниках) коммерческих юридических лиц, их долях в уставном капитале и собственниках ценных бумаг» и проинформировать об этом Президента Азербайджана; в течение трех месяцев привести нормативно-правовые акты Кабмина в соответствие с этим указом и проинформировать об этом Президента; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и в течение пяти месяцев проинформировать главу государства об исполнении.

Министерству юстиции поручено, в соответствие с установленной Генпрокуратурой формой, постоянно представлять Главному управлению по борьбе с коррупцией сведения по судебной статистике, предусмотренные пунктом 5.8-1 «Положения Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана»; обеспечить приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти и актов нормативного характера в соответствие с указом и проинформировать Кабинет министров.

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