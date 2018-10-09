Под председательством Президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабмина, посвященное итогам социально-экономического развития за 9 месяцев и предстоящим задачам (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева во вторник прошло заседание Кабинета министров, посвященное итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2018 года и предстоящим задачам.
Глава государства открыл заседание вступительной речью.
Затем выступили министр по налогам Микаил Джаббаров, министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде и председатель правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадов.
Президент Азербайджана выступил на заседании с заключительной речью.
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