В результате дальновидной внешней политики Президента Ильхама Алиева Азербайджан еще более укрепил свои позиции - депутат

БАКУ /Trend/ - Проводимые в Азербайджане экономические и институциональные реформы за короткий период времени начали оказывать положительное воздействие на экономическое развитие и социальное обеспечение.

Об этом сказал в среду Trend депутат Таир Миркишили, комментируя выступление Президента Ильхама Алиева на заседании, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2018 года и предстоящим задачам.

Миркишили отметил, что во всех секторах азербайджанской экономики наблюдается динамичный рост.

«Наряду с ростом в структуре экономики наблюдаются большие качественные изменения, что является одной из целей реформ. В результате проводимой Президентом Ильхамом Алиевым экономической и внешней политики, ориентированной на будущее и опирающейся на глубокий анализ, Азербайджан постепенно расширяет зону охвата региональной экономики и достигает значительных результатов на пути обеспечения своих интересов в евразийском регионе», - сказал Миркишили.

По его словам, такие проекты, как «Южный газовый коридор», завод SOCAR Polymer, Бакинский международный морской торговый порт, вывод на орбиту спутника Azerspace-2 не только приносят экономическую пользу в больших объемах, но и создают новые и устойчивые источники для еще большего развития страны.

«Валовой внутренний продукт увеличился на 0,8 процента. Рост в ненефтяном секторе составляет один процент. Промышленное производство выросло на два процента, а ненефтяная промышленность – на 10,8 процента, что является хорошим результатом в год проведения реформ. Рост внешнеторгового оборота на 37 процентов, а экспорта на 37,3 процента свидетельствует об укреплении экономических позиций Азербайджана на традиционном и нетрадиционном рынках», - отметил депутат.

Депутат также сказал, что открытие за девять месяцев 2018 года 85 тысяч новых рабочих мест еще больше увеличило уровень занятости.

Миркишили добавил, что в целом за девять месяцев в результате дальновидной политики главы государства Азербайджан еще больше укрепил свои позиции как самой надежной страны, чьи слова не расходятся с делом.

По его словам, глава государства, определив основные предстоящие задачи, еще раз выдвинул на передний план увеличение производительности, прозрачности, возможности выхода на внешний рынок, применение научного подхода и современных технологий.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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