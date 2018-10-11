Азербайджан достиг поставленных целей как во внутренней, так и внешней политике - депутат

БАКУ /Trend/ - В ходе выступления на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2018 года, и предстоящим задачам, Президент Ильхам Алиев проанализировал успехи Азербайджана, достигнутые за этот период как во внутренней, так и внешней политике, коснулся предстоящих задач. Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), политолог Эльман Насиров.

По мнению депутата, 2018 год является успешным для Азербайджана. «Это в своем выступлении подчеркнул и глава государства. Самое главное, что в указанный период в Азербайджане царила стабильность, азербайджанский народ жил спокойно, в условиях безопасности. Если учесть опасные процессы, идущие в соседних регионах и странах, стабильность в Азербайджане - очень серьезное достижение, в основе которого, безусловно, находится единство народа и власти. Это главный фактор достижения наших успехов. В основе достигнутых успехов находится социальное благосостояние народа», - сказал Насиров.

Депутат отметил также успехи, достигнутые за этот период во внешней политике. «За указанный период Президент Ильхам Алиев совершил визиты в 12 стран, и в свою очередь в Азербайджан совершили визиты главы государств и правительств 15 стран. Это результат эффективной внешней политики Азербайджана. В то же время во внешней политике страны особое место занимают отношения с соседними странами. Развиваются отношения Азербайджана и с мусульманскими государствами. Азербайджан - одна из стран, вносящих очень большой вклад в исламскую солидарность. Мы заметно расширили связи с ОИС, странами-членами этой структуры, с ЕС и НАТО», - сказал он.

Насиров отметил, что в своей речи Президент Ильхам Алиев особое внимание уделил армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. «Глава государства еще раз подчеркнул, что конфликт должен быть решен только в рамках территориальной целостности Азербайджана, и вопрос территориальной целостности никогда не был, и не будет предметов переговоров. Президент Азербайджана акцентировал внимание на существующем формате урегулирования конфликта, подчеркнул, что переговоры должны вестись только и только между руководством Азербайджана и Армении", - сказал депутат.

Он отметил, что итоги деятельности за девять месяцев года дают основание говорить, что были достигнуты цели, поставленные Азербайджаном, как во внутренней, так и внешней политике.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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