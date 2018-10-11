Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ на платной автодороге Баку-Губа-госграница России

БАКУ /Trend/ - Дорога протяженностью в 92 километра, начинающаяся с 45-го километра платной автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией, от поселка Г.З. Тагиева строится в соответствии с технической категорией 1В.

В четверг Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в рамках поездки в Губинский район ознакомились с ходом строительных работ на автомобильной дороге.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.