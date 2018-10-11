В Азербайджане проводятся важные реформы для развития сельского хозяйства - депутат

11 октября 2018 16:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане имеются все условия для развития сельского хозяйства, в этом направлении осуществляются важные реформы.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Рзаев, комментируя выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2018 года и предстоящим задачам.

Депутат сказал, что развитие сельского хозяйства также придает стимул развитию других отраслей страны.

«Развиваются сферы, связанные с сельским хозяйством, открываются новые перерабатывающие предприятия, что, в свою очередь, приводит к обеспечению занятости населения, созданию новых рабочих мест», - сказал Рзаев.

По его словам, Президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание развитию сельского хозяйства.

«Регулярные визиты Президента в регионы, его участие в открытии перерабатывающих предприятий, проведение в регионах совещаний по развитию хлопководства и других аграрных секторов способствуют развитию сельского хозяйства», - добавил депутат, отметив, что сегодня в Азербайджане есть все условия для развития сельского хозяйства.

Рзаев также сказал, что для развития сельского хозяйства бала закуплена современная техника.

«Все это заслуживает положительной оценки и является результатом внимания Президента улучшению благосостояния людей», - сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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