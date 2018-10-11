Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ на платной автодороге Баку-Губа-госграница России

БАКУ /Trend/ - Дорога протяженностью в 92 километра, начинающаяся с 45-го километра платной автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией, от поселка Г.З. Тагиева строится в соответствии с технической категорией 1В.

В четверг Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в рамках поездки в Губинский район ознакомились с ходом строительных работ на автомобильной дороге.

Отметим, что создание современной дорожной инфраструктуры имеет исключительное значение для обеспечения устойчивого развития регионов. В последние годы в результате успешной реализации государственных программ социально-экономического развития регионов в нашей стране были капитально реконструированы и усовершенствованы магистральные, а также междугородние и проселочные автомобильные дороги местного значения, построены и сданы в эксплуатацию новые автомобильные дороги, мосты и путепроводы. Подписанное Президентом Ильхамом Алиевым Распоряжение о строительстве от поселка Г.З.Тагиева новой автомобильной дороги М-1 Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией, являющейся составной частью международного транспортного коридора «Север-Юг», имеет важное значение. В целях реализации проекта Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана ведет строительные работы быстро и качественно.

Председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о том, что дорога протяженностью 92 километра, начинающаяся с 45-го километра автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с Российской Федерацией, от поселка Г.З. Тагиева, строится в соответствии с технической категорией 1В. Проект четырехполосной дороги, состоит из четырех лотов, и в настоящее время строительные работы проводятся в первом лоте. На этом участке ведутся работы по вскрытию бетонного покрытия и заново строится дорожное полотно. Уже завершено асфальтирование большей части 0-7 –километрового участка дороги по первому лоту. Кроме того, по первому лоту предусмотрены строительство 2-х дорожных развязок, путепроводного и канального мостов, четырех подземных автомобильных переходов, 33 бетонных трубопроводов различного размера, принятие соответствующих мер на пересечении с мелиоративными линиями, перенос электрокоммуникационных линий различного напряжения, водных, газовых и нефтяных линий международного значения, строительство на разделительной полосе дороги в общей сложности 31 тысячи погонных метров бетонных барьеров. Спроектированная магистральная дорога большей частью обходит населенные пункты и промышленные предприятия.

В соответствии с проектом строительства новой дороги от основных поселков и районных центров до магистрали будут проведены подъездные пути. В целях сокращения отрицательного воздействия дороги на окружающую среду, в том числе на фауну, предусматривается строительство под дорогой переходов для животных и устройств для глушения шума. После 92-го километра новая дорога соединится с 60-километровой дорогой, протянувшейся от села Гяндов Шабранского района до границы с Россией. Таким образом, протяженность новой автомобильной дороги составит 152 километра. Строительство новой платной автомобильной дороги не только улучшит транспортные услуги, но и придаст дополнительный импульс развитию туризма в регионе. Играя основную роль в грузо- и пассажироперевозках по международному транспортному коридору «Север-Юг», эта дорога создаст условия для более широкого привлечения грузов, в том числе транзитных, что отвечает экономическим интересам нашей республики, увеличения объема грузов и доходов, развития транспортной инфраструктуры нашей страны, открытия новых рабочих мест и решения многих социальных проблем.

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