Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги в Губе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В четверг в Губинском районе сдана в пользование автомобильная дорога Идрисгышлаг-Гасымгышлаг-Хасполад-Заргава-Асперести-Чайгышлаг.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл дорогу протяженностью в 33 километра, соединяющей 11 населенных пунктов.

Председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов сообщил, что ширина проезжей части двухполосной дороги, относящейся к четвертой технической категории, составляет 6 метров. В необходимых местах дороги, проложенной в соответствии со всеми техническими стандартами, установлены сигнальные столбы, дорожные знаки и указатели. Построены водоотводные трубы общей протяженностью 528 метров, нанесена дорожная разметка. Строительство автомобильной дороги, соединяющей 11 населенных пунктов, значительно улучшит пассажиро- и грузоперевозки. Новая дорога позволит удобно и безопасно добраться до пункта назначения. Реализация этого проекта, в целом, обеспечит безопасное движение транспортных средств. Словом, строительство новой дороги непосредственно повлияет на социальное благополучие местных жителей, создаст благоприятные условия для удобной и быстрой перевозки сельскохозяйственной продукции. Кроме того, реализация проекта имеет важное значение для развития туризма в регионе.

Автомобильная дорога Идрисгышлаг-Гасымгышлаг-Хасполад-Заргава-Асперести-Чайгышлаг построена согласно подписанному в сентябре этого года Распоряжению Президента Ильхама Алиева.

Глава государства был также проинформирован о реконструкции автомобильной дороги Губа-Хачмаз. Было сообщено, что дорога, реконструированная в соответствии с Государственной программой социально-экономического развития регионов в 2014-2018 годах, соединяет 11 населенных пунктов с населением 78,4 тысячи человек. Протяженность двухполосной дороги, относящейся к 3-й технической категории, составляет 22 километра, а ширина – 7 метров.

Кроме того, Президент Ильхам Алиев был проинформирован о проекте строительства автомобильной дороги Губа-Гонагкенд. Подготовлен проект 9 мостов, которые будут построены на дороге протяженностью 46 километров. Наряду с этим, будет также реконструирована автомобильная дорога Губа-Сусай-Хыналыг.

Во время ознакомления с проектом глава государства был проинформирован о том, что протяженность дороги, соответствующей четвертой технической категории, составляет 55,7 километра, ширина проезжей части – 6 метров. Двухполосная дорога соединит 6 населенных пунктов с населением около 5 тысяч человек, а также село Хыналыг с городом Губа, значительно улучшит перевозку пассажиров и грузов.

Затем глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие автомобильной дороги Идрисгышлаг-Гасымгышлаг-Хасполад-Заргава-Асперести-Чайгышлаг.

В заключение была сделана фотография на память.Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии автодороги в Губе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В четверг в Губинском районе сдана в пользование автомобильная дорога Идрисгышлаг-Гасымгышлаг-Хасполад-Заргава-Асперести-Чайгышлаг.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл дорогу протяженностью в 33 километра, соединяющей 11 населенных пунктов.

Председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов сообщил, что ширина проезжей части двухполосной дороги, относящейся к четвертой технической категории, составляет 6 метров. В необходимых местах дороги, проложенной в соответствии со всеми техническими стандартами, установлены сигнальные столбы, дорожные знаки и указатели. Построены водоотводные трубы общей протяженностью 528 метров, нанесена дорожная разметка. Строительство автомобильной дороги, соединяющей 11 населенных пунктов, значительно улучшит пассажиро- и грузоперевозки. Новая дорога позволит удобно и безопасно добраться до пункта назначения. Реализация этого проекта, в целом, обеспечит безопасное движение транспортных средств. Словом, строительство новой дороги непосредственно повлияет на социальное благополучие местных жителей, создаст благоприятные условия для удобной и быстрой перевозки сельскохозяйственной продукции. Кроме того, реализация проекта имеет важное значение для развития туризма в регионе.

Автомобильная дорога Идрисгышлаг-Гасымгышлаг-Хасполад-Заргава-Асперести-Чайгышлаг построена согласно подписанному в сентябре этого года Распоряжению Президента Ильхама Алиева.

Глава государства был также проинформирован о реконструкции автомобильной дороги Губа-Хачмаз. Было сообщено, что дорога, реконструированная в соответствии с Государственной программой социально-экономического развития регионов в 2014-2018 годах, соединяет 11 населенных пунктов с населением 78,4 тысячи человек. Протяженность двухполосной дороги, относящейся к 3-й технической категории, составляет 22 километра, а ширина – 7 метров.

Кроме того, Президент Ильхам Алиев был проинформирован о проекте строительства автомобильной дороги Губа-Гонагкенд. Подготовлен проект 9 мостов, которые будут построены на дороге протяженностью 46 километров. Наряду с этим, будет также реконструирована автомобильная дорога Губа-Сусай-Хыналыг.

Во время ознакомления с проектом глава государства был проинформирован о том, что протяженность дороги, соответствующей четвертой технической категории, составляет 55,7 километра, ширина проезжей части – 6 метров. Двухполосная дорога соединит 6 населенных пунктов с населением около 5 тысяч человек, а также село Хыналыг с городом Губа, значительно улучшит перевозку пассажиров и грузов.

Затем глава государства разрезал ленту, символизирующую открытие автомобильной дороги Идрисгышлаг-Гасымгышлаг-Хасполад-Заргава-Асперести-Чайгышлаг.

В заключение была сделана фотография на память.

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