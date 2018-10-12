Грандиозная победная летопись 15-летнего периода президентства…

БАКУ /Trend/ - В этом году в нашей стране широко отмечается 100-летие Азербайджанской Демократической Республики – первой демократической республики на мусульманском Востоке.

Характеризуя это событие как одну из очень важных и славных страниц истории нашего народа, Президент Ильхам Алиев сказал: «Мы по праву гордимся тем, что эту первую в мусульманском мире демократическую республику создал азербайджанский народ. Это еще раз показывает, что азербайджанцы - свободолюбивый и прогрессивный народ». Глава государства всегда с большим уважением относится к истории Республики, к памяти ее основателей. Несколько лет назад Распоряжением Президента в центре Баку был возведен памятник в честь Азербайджанской Демократической Республики, 2018 год объявлен «Годом Азербайджанской Демократической Республики». Однако не ошибемся, если скажем, что самым большим знаком почтения Президента Ильхама Алиева к Азербайджанской Демократической Республике и памяти ее основателей являются увековечение их идей, реализация их стремления к демократии, надежная защита независимости и суверенитета Азербайджана… Через несколько дней мы отметим 27-ю годовщину восстановления государственной независимости. Среднее и старшее поколения хорошо помнят, какими тяжелыми были первые годы независимости. С одной стороны, в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана еще больше усилился сепаратизм, поднявший голову накануне распада СССР, в результате армянской агрессии были оккупированы 20 процентов наших земель, около 1 миллиона наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами, а с другой стороны, нарушились традиционные торгово-экономические связи, страна была охвачена экономическим и политическим кризисом. Лишь в 1993 году, после возвращения Гейдара Алиева к руководству Азербайджаном, страна постепенно преодолела этот кризис, воцарились общественно-политическая стабильность, национально-гражданское согласие, начали перестраиваться все сферы жизни общества. Видя, что политический курс общенационального лидера является единственно верным путем, наш народ на проведенных 15 октября 2003 года выборах поддержал господина Ильхама Алиева как достойного продолжателя этой политики и 76,8 проц. голосов избрал его новым Президентом. Высокое управленческое мастерство, с первых дней продемонстрированное господином Ильхамом Алиевым на высшем государственном посту, его решительная внутренняя и внешняя политика, основанная на национальных интересах, сказанные им в период предвыборной агитации слова «Я буду президентом каждого азербайджанца!» за короткое время снискали ему широкую популярность, безграничную веру и доверие в народе. Именно поэтому на проведенных в 2008, 2013 и 2018 годах президентских выборах Ильхам Алиев вновь одержал уверенную победу. 15 октября исполняется 15 лет деятельности Президента Ильхама Алиева в качестве главы государства. В связи с этим хочу довести до читателей некоторые размышления о 15-летней деятельности Ильхама Алиева на посту Президента Азербайджанской Республики…

Если оценить в общем, то за 15-летний период президентства господин Ильхам Алиев, в первую очередь опираясь на платформу гражданского единства, основа которой была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, еще более упрочил внутреннюю общественно-политическую стабильность, обеспечил безопасность населения, основные права и свободы людей, мир и спокойствие в стране, добился постепенного повышения благосостояния граждан. Сегодня без колебаний можно сказать, что по коэффициенту прочности общественно-политической стабильности, утвержденной на основе внутреннего национально-гражданского единства, поддержки широкими слоями населения проводимой властями политики, Азербайджан занимает первое место на постсоветском пространстве. Наряду с этим, за последние 15 лет Азербайджан закрепился в первой тройке стран региона и по другим основным параметрам внутреннего развития – макроэкономической стабильности, динамично развивающейся экономике, динамике системы социального и духовного обеспечения, положительной демографической ситуации, сохранению под контролем государства процессов миграции и урбанизации, эффективности государственного управления и пр.

Во-вторых, благодаря проводимой Президентом Ильхамом Алиевым успешной внутренней и внешней политике, сформированному им эффективному государственному управлению за последние 15 лет постепенно вырос региональный и международный авторитет Азербайджана, еще более упрочилось его геополитическое, геоэкономическое и военно-геостратегическое положение в Каспийско-Черноморском бассейне и на Южном Кавказе. В настоящее время Азербайджан утвердился в первой тройке полностью самодостаточных государств региона и по рациональному использованию природных богатств, географического положения, материальных, духовных и человеческих ресурсов, успешной региональной политике и правильной позиции в области транснациональных транспортно-коммуникационных и энергетических коридоров, коэффициенту независимости внутренней и внешней политики, показателям устойчивости и динамичности социально-экономического развития, потенциалу дальнейшего развития и другим параметрам.

Если провести анализ по отдельным сферам, то можно убедиться в том, что под руководством Президента Ильхама Алиева за последние 15 лет в Азербайджане осуществлялась последовательная политика, направленная на укрепление демократических институтов, обеспечение политического плюрализма, усиление институтов гражданского общества. Именно в результате этого в настоящее время в стране свободно функционируют 55 политических партий, более 3 тысяч неправительственных организаций (число некоммерческих организаций составляет более 4 тысяч), свыше 5 тысяч средств массовой информации, а также профсоюзы, объединяющие в своих рядах около 2 миллионов человек.

Согласно дополнениям, внесенным в 2012 году в Закон «О политических партиях», ежегодно из государственного бюджета выделяются средства на финансирование деятельности политических партий. Политические партии активно участвуют в президентских, парламентских и муниципальных выборах, проводимых в стране в свободных, прозрачных и демократических условиях. А это свидетельствует о формировании в Азербайджане политического плюрализма и многопартийной демократической политической системы.

В стране придается серьезное значение повышению независимости и финансовых возможностей институтов гражданского общества, в том числе неправительственных организаций. Распоряжениями господина Президента в 2007 году была утверждена «Концепция государственной поддержки неправительственных организаций», в качестве специализирующейся в этой области структуры создан Совет государственной поддержки неправительственных организаций при Президенте Азербайджанской Республики. Приступивший к деятельности в 2008 году Совет, поддерживая общественные инициативы, финансировал тысячи проектов НПО.

Обеспечение свободы слова и информации, формирование плюралистической печати в Азербайджане составляют одно из основных направлений государственной политики. За минувший период Президент Ильхам Алиев принял многочисленные решения, направленные на укрепление материально-технической базы СМИ, усиление социальной защиты журналистов, подписал соответствующие указы и распоряжения. В настоящее время общее количество СМИ в стране превысило 5 тысяч. А количество интернет-сайтов, зарегистрированных в домене az., составило более 20 тысяч. 80 % почти 10-миллионого населения являются пользователями интернета, а около 3 миллионов – социальных сетей. В Азербайджане функционируют 11 общереспубликанских, 4 спутниковых, 13 региональных, 17 кабельных, 25 интернет- (IP) телеканалов и 16 радиоканалов. В 2005 году на базе второго государственного канала была учреждена и стала функционировать Общественная телерадиовещательная компания.

В 2008 году господин Президент подписал Распоряжение об утверждении «Концепции государственной поддержки развития средств массовой информации в Азербайджанской Республике», а в 2009 году - о создании Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при Президенте Азербайджанской Республики. На сегодняшний день общий объем средств, направленных посредством Фонда на развитие медиа, достиг 60 миллионов манатов. Кроме того, на основании распоряжений господина Ильхама Алиева для журналистов за счет государства были построены и переданы в распоряжение представителей СМИ два жилых здания из 410 квартир. В настоящее время продолжается строительство третьего 255-квартирного здания.

В годы правления Президента Ильхама Алиева серьезные успехи были достигнутыне только в политической, но и в экономической сфере. В результате проводимой в последние 15 лет под его руководством последовательной и целенаправленной экономической политики в стране было обеспечено завершение процесса переходаот плановой социалистической экономики к рыночной экономике. В этот период доля частного сектора в ВВП превысила 80 процентов, укрепилась макроэкономическая стабильность, экономика Азербайджана по конкурентоспособности поднялась на первое место в СНГ. В 2004-2018 годах в целях диверсификации экономики, устойчивого прогресса ненефтяного сектора и регионов были реализованы три государственные программы социально-экономического развития регионов. В настоящее время разрабатывается и готовится к принятию четвертая программа.

В минувший период последовательно развивалась ненефтяная промышленность, начали функционировать тысячи новых, основанных на современных технологиях предприятий, имеющих важное значение для экономики. В соответствии с утвержденной в декабре 2014 года «Государственной программой по развитию промышленности в Азербайджанской Республике на 2015-2020 годы» на территории страны были созданы многочисленные промышленные парки и кварталы, технопарки (Сумгайытский, Балаханский, Мингячевирский, Гарадагский, Пираллахинский, Нефтчалинский, Масаллинский и пр.), приняты серьезные меры, направленные на расширение производственных участков, повышение экспортных возможностей ненефтяной промышленности и развитие инновационного производства. В эти годы в Сумгайыте были сданы в эксплуатацию алюминиевый, карбамидный, пластикоперерабатывающий заводы, заводы по производству полипропилена и высокоплотного полиэтилена компании SOCAR Polymer (объем инвестиций, вложенных в эти заводы, превышает 800 миллионов долларов), Завод вторичной переработки бытовых отходов в Балаханы, Бакинский судостроительный завод, в Гяндже, Нахчыване и Нефтчале - автомобильные заводы, в Сумгайыте, Гядабее и Дашкесане - заводы по переработке золота и меди, гянджинские заводы алюминиевых полуфабрикатов и сельскохозяйственной техники и другие промышленные предприятия, играющие важную роль в усилении экономического потенциала страны.

Реформы, осуществляемые в аграрном секторе, льготы и помощь производителям сельскохозяйственной продукции заложили основу последовательного развития данной отрасли в экономике страны. В 2003-2018 годах объем средств, выделенных на мелиоративные меры, увеличился в 6, а капиталовложения в данную сферу - в 21 раз. В стране были построены и восстановлены 4 крупных водохранилища (Тахтакерпю, Шамкирчай, Гейтепе и Товузчай), 4 тысячи км оросительных каналов, 2,4 тысячи км коллекторно-дренажных сетей, улучшены обеспечение водой 360 тысяч гектаров земель, мелиоративная ситуация на площади 264 тысячи гектаров, в посевной оборот включены новые орошаемые земельные участки площадью 219 тысяч гектаров. Работа, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым в области возрождения традиционных отраслей сельского хозяйства, в том числе хлопководства, зерноводства, шелководства, виноградарства, чаеводства, цитрусового плодоводства, рисоводства и пчеловодства, расширения площади фундуковых, миндальных, хурмовых, оливковых, гранатовых садов, в значительной степени увеличила экспортный потенциал страны.

За 15 лет экономика Азербайджана выросла в 3,2 раза, ненефтяной сектор - в 2,8 раза, промышленное производство - в 2,6 раза, сельское хозяйство – в 1,7 раза, ненефтяной экспорт увеличился в 4,1 раза. Валютные резервы Азербайджана выросли с 1,8 млрд (2004) до 46 млрд долларов (2018). В 2003-2018 годах в экономику страны были вложены инвестиции на сумму 250 млрд долларов. Примерно половина данных средств, составляющих 93 процента инвестиций, вложенных в Азербайджан в период независимости, приходится на долю внутренних источников.

Под руководством Президента Ильхама Алиева в Азербайджане реализованы гигантские транснациональные энергетические и транспортные проекты, в 2006 году сдан в эксплуатацию основной экспортный нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (протяженностью 1767 км), соединяющий Каспийское и Средиземное моря, а в 2007 году – газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум (протяженностью 980 км). 20 сентября 2014 года был заложен фундамент «Южного газового коридора» протяженностью 3500 км, который сыграет большую роль в энергетической безопасности Европы, а также обеспечении перспективного развития и экономических интересов Азербайджана. Реализация проекта стоимостью свыше 40 млрд долларов осуществлялась высокими темпами, и 29 мая 2018 года в Баку состоялась церемония официального открытия «Южного газового коридора», а 12 июня – его составной части – трубопровода TANAP. Реализация же проекта ТАР продолжается по графику. 14 сентября 2017 года срок действия подписанного 20 сентября 1994 года в Баку «Соглашения о совместной разработке месторождений «Азери», «Чираг» и глубоководной части месторождения «Гюнешли» в азербайджанском секторе Каспийского моря и долевом разделе добычи» («Контракта века») был продлен до 2050 года. По новым условиям предусмотрено увеличить долю SOCAR с 11 % до 25 % и передать Азербайджану 75 % прибыльной нефти. Кроме того, в течение 8 лет иностранные инвесторы выплатят стране равными частями в качестве бонуса 3,6 млрд долларов. Продление контракта создало условия для сохранения добычи нефти в Азербайджане на стабильном уровне на протяжении еще многих лет, обеспечения вложения иностранных инвестиций в нефтяной сектор.

По инициативе Президента Ильхама Алиева проделана большая работа, направленная на создание международных транспортных коридоров «Восток-Запад» и «Север-Юг», соединяющих Европу с Азией. 30 октября 2017 года в Баку состоялось официальное открытие железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, фундамент которой был заложен в 2007 году. Построены новые магистральные автодороги до границы Азербайджана с Российской Федерацией, Ираном и Грузией. После сдачи в эксплуатацию 18 сентября 2018 года магистральной автодороги Алят-Астара-граница с Исламской Республикой Иран протяженностью 204 км на территории Азербайджана завершились все работы по реализации проекта транспортного коридора «Север-Юг». Активно участвуя в данных международных транспортных коридорах, обладающих огромным значением с политической, экономической и стратегической точек зрения, Азербайджан превратился в один из важных транзитных и логистических центров в Евразии.

В период президентства господина Ильхама Алиева Азербайджан вошел в число немногих в мире космических стран. В 2010 году было создано Открытое акционерное общество «Азеркосмос», 2013 год был объявлен в стране «Годом информационных технологий». 8 февраля того года на орбиту был выведен первый телекоммуникационный спутник Азербайджана «Azerspace-1», в 2014 году - спутник «Azersky», наблюдающий за поверхностью Земли, а в сентябре этого года – еще один телекоммуникационный спутник «Azerspace-2».

За последние 15 лет полностью обновилась социально-культурная и хозяйственная инфраструктура страны. В этот период были построены или капитально отремонтированы более 3100 школ, 642 медицинских учреждения. В сотнях исторических зданий, музеях, театрах и библиотеках были осуществлены широкомасштабные работы по реконструкции, отремонтированы и оснащены новым оборудованием все высшие учебные заведения страны, а также институты и учреждения при НАНА. В стране было проложено 15 тысяч км дорог, построены 443 моста. В Баку сданы в эксплуатацию 4 новые станции метро, на нескольких станциях проведены работы по реконструкции. Начал функционировать крупнейший на Каспийском море международный морской порт – Алятский морской торговый порт. В Азербайджане были полностью реконструированы и сданы в эксплуатацию 7 аэропортов. Шесть из них (Бакинский, Гянджинский, Нахчыванский, Лянкяранский, Габалинский, Загатальский) получили статус международного аэропорта. Бакинский международный аэропорт Гейдар Алиев вошел в список 9 основных «пятизвездочных» аэропортов мира.

В 2003-2018 годах в стране были построены и сданы в эксплуатацию 30 электростанций общей генерирующей мощностью 2500 МВт, и Азербайджан стал экспортером электроэнергии в регионе. До конца года будет сдана в эксплуатацию еще одна электростанция мощностью 400 мегаватт («Шимал-2»). В регионах высокими темпами была проведена газификация, и обеспечение природным газом по стране увеличилось с 51 % до 95 %. Реализован гигантский водопроводный проект Огуз-Габала-Баку, в Джейранбатане построена крупнейшая в мире водоочистная установка, в регионах пробурены многочисленные субартезианские скважины, сданы в эксплуатацию сотни малых водоочистных установок модульного типа вдоль рек, улучшено бесперебойное обеспечение населения питьевой водой.

По инициативе Президента Ильхама Алиева были приняты серьезные меры, направленные на усиление социальной защиты населения. С этой целью были полностью списаны накопившиеся за прошлые годы долги граждан за пользование услугами, связанными с природным газом, питьевой водой и канализацией (соответственно 327 млн и 294,2 млн манатов), выплачена компенсация в размере 1 миллиарда манатов за вклады, оставшиеся с советского времени. За 15 лет в стране было открыто 1,9 миллиона новых рабочих мест, заработная плата увеличилась более чем в 5 раз, а пенсии – более чем в 8 раз, уровень безработицы сократился до 5 %, а бедность – с 49 % до 5,4 %.

В период президентства господина Ильхама Алиева в стране были проведены серьезные институциональные реформы в области общественных и социальных услуг. В 2012 году его соответствующими указом и распоряжением было учреждено Агентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики, созданы центры «ASAN xidmət», объединяющие в единой системе услуги, оказываемые населению государственными органами. В течение 2013-2018 годов в эти центры поступило около 24 миллионов обращений, коэффициент одобрения услуг среди населения приблизился к 100%. Модель «ASAN xidmət», признанная в мире как бренд Азербайджана, уже применяется и в других странах. В августе 2018 года Президент Ильхам Алиев создал при Министерстве труда и социальной защиты населения Агентство по устойчивому и оперативному социальному обеспечению (DOST) для оказания оперативных и инновационных услуг, связанных с занятостью, трудом и социальной защитой населения.

Президент Ильхам Алиев всегда с особой заботой относится к семьям шехидов, ветеранам и инвалидам войны. За последние 15 лет семьям шехидов и инвалидам войны за счет государства было предоставлено более 5500 индивидуальных домов и квартир, свыше 6 тысяч легковых автомобилей. До конца года планируется обеспечить новыми квартирами еще 500 человек из данной категории. С этой целью глава государства выделил из резервного фонда Президента средства на сумму 20 миллионов манатов.

В 2003-2018 годах была проделана широкомасштабная работа в области решения проблем вынужденных переселенцев, в стране ликвидированы все палаточные лагеря и поселки финского типа, более чем в 100 новых поселках и городках расселены 265 тысяч человек. За короткий срок восстановлено село Джоджуг Марджанлы (Джебраильский район), где в апреле 2016 года была обеспечена безопасная жизнь, там построен поселок из 150 домов, и переселенцы вернулись к родным очагам. Кроме того, в освобожденном от оккупации поселке Шихарх (Тертерский район) был возведен новый городок для 1170 семей. За девять месяцев нынешнего года домами и квартирами были обеспечены 2900 семей вынужденных переселенцев. До конца года планируется обеспечить домами или квартирами еще 2800 семей. Неслучайно в 2015 году за большие заслуги в области улучшения социального благосостояния населения страны, а также осуществления Целей развития тысячелетия господину Ильхаму Алиеву была присуждена премия ООН «Юг-Юг».

Под руководством Президента Ильхама Алиева были приняты последовательные меры в области повышения боеспособности Азербайджанской армии, укрепления материально-технической базы вооруженных сил. На предприятиях созданного в 2005 году Министерства оборонной промышленности Азербайджанской Республики производится продукция военного назначения 1200 наименований. Согласно международным рейтингам, в настоящее время Вооруженные силы Азербайджана входят в числе 50 самых сильных армий в мире. В начале апреля 2016 года наша армия, столкнувшись с очередной военной провокацией Армении на линии фронта, перешла в контрнаступление и нанесла захватчикам сокрушительные удары, освободив за короткое время от врага территорию в две тысячи гектаров в Агдеринском, Джебраильском, Физулинском районах и повысив возможности осуществления контроля за остающимися под оккупацией землями. А в мае 2018 года от врага были освобождены более 11 тысяч гектаров территории в Нахчыванской Автономной Республике, в том числе село Гюннют Шарурского района, отвоеваны благоприятные высоты вдоль государственной границы, взята под контроль дорога Ереван-Горис-Лачин.

Президент Ильхам Алиев высказал принципиальную позицию в связи с армяно-азербайджанской нагорно-карабахской проблемой: «Азербайджан никогда не смирится с нарушением своей территориальной целостности, не допустит создания на своих землях второго армянского государства. Территориальная целостность нашей страны должна быть полностью восстановлена, азербайджанцы должны вернуться на исконные земли». В 2003-2018 годах, наряду с переговорами, проводимыми в рамках Минской группы ОБСЕ, было достигнуто принятие влиятельными международными организациями важных решений по нагорно-карабахскому конфликту. В резолюциях под названием «Положение на оккупированных территориях Азербайджана», принятых на 60-й (2006) и 62-й (2008) сессиях Генеральной Ассамблеи ООН, были осуждены факты расселения армян на оккупированных азербайджанских территориях, совершения там поджогов, была подчеркнута важность выполнения резолюций Совета Безопасности ООН номер 822, 853, 874 и 884. В резолюциях ПАСЕ («Конфликт в Нагорно-Карабахском регионе, которым занимается Минская конференция ОБСЕ» номер 1416, 2005), Европейского парламента («Требование к стратегии Европейского Союза на Южном Кавказе», 2010), Декларации Саммита «Восточного партнерства» Европейского Союза (2017) и соглашении «Приоритеты партнерства» Европейский Союз-Азербайджан (2018), итоговых документах XVI (Тегеран, 2012) и XVII (Маргарита, 2016) саммитов глав государств и правительств Движения неприсоединения, XI (Сенегал, 2008) и XII (Египет, 2013) саммитов ОИС, итоговом заявлении 13-го саммита ОЭС (Исламабад, 2017) выражено уважение к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана, неприкосновенности его признанных на международном уровне границ, отмечена важность урегулирования конфликта именно на основе данных принципов. Кроме того, в итоговых коммюнике саммитов НАТО, проводимых с 2006 года, в том числе Ньюпортского (2014), Варшавского (2016) и Брюссельского (2018) саммитов, нашли отражение принципы урегулирования конфликтов на Южном Кавказе на основе территориальной целостности, суверенитета стран и Хельсинского заключительного акта, что отвечает интересам Азербайджана.

Благодаря опирающейся на национальные интересы внешней политике Президента Ильхама Алиева Азербайджан был признан как государство, отличающееся независимой позицией, его международный авторитет постепенно повысился. В 2011 году Азербайджан при поддержке 155 государств был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН, принят в члены Движения неприсоединения, в котором представлены 120 государств. 2019-2022 годы – период председательства Азербайджанской Республики в Движении. Азербайджан наладил связи стратегического партнерства и подписал соответствующие документы с 9 странами-членами ЕС.

Президент Ильхам Алиев обеспечил сохранение и развитие национально-духовных ценностей , свободы вероисповедания, конфессионального и этнического разнообразия, традиций мультикультурализма и толерантности. В 2003-2018 годах в стране было построено или реставрировано более 220 мечетей, церквей и синагог. В Биби-Эйбатском комплексе мечети-святилища, мечетях Тазапир, Аждарбек, Ичерешехер Джума и Хазрата Мухаммеда, представляющих особое религиозно-духовное и историко-культурное значение, были проделаны ремонтные работы и реконструкция. Капитально отреставрированы Шамахинская Джума-мечеть и религиозно-культурный памятник «Имамзаде» в Гяндже, в Баку были построены и переданы в распоряжение верующих крупнейшая на Кавказе мечеть Гейдара (2014), мечеть Гаджи Джавада (2018) и синагога для горских евреев (2011). В настоящее время на территории страны свободно функционируют 2250 мечетей, 14 церквей, 7 синагог.

Распоряжениями Президента Ильхама Алиева был создан Бакинский международный центр мультикультурализма (2014), 2016 год объявлен в Азербайджане «Годом мультикультурализма». Азербайджан принимал многочисленные международные мероприятия на темы диалога цивилизаций, толерантности и гуманитарного сотрудничества, выдвинул ряд глобальных инициатив. В 2008 году на заседание министров культуры государств-членов Совета Европы в Баку были приглашены также министры культуры исламских стран. На этом форуме Президент Азербайджана выступил с инициативой «Бакинский процесс» во имя развития диалога и сотрудничества между цивилизациями, народами и культурами. В последующие годы в этих рамках были реализованы многочисленные международные мероприятия и проекты.

В целях обеспечения решения вопросов социального, образовательного, карьерного и культурного развития молодежи Президент Ильхам Алиев утвердил 3 государственные программы, охватывающие 2005-2021 годы. Одновременно в рамках «Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах в 2007-2015 годах» тысячи молодых людей были направлены на учебу в передовые учебные заведения зарубежных стран. В целях оказания содействия реализации проектов молодежи страны в области науки, образования, культуры и других сферах, стимулирования ее деятельности в 2011 году был создан Фонд молодежи, а в 2013 году учреждена Президентская премия для молодежи.

Благодаря заботе Президента Ильхама Алиева в стране происходил процесс динамичного развития в области физической культуры и спорта, были достигнуты большие успехи в этой сфере. В Баку и регионах были построены и сданы в эксплуатацию 43 Олимпийских спортивных комплекса, значительное количество спортивных сооружений, стадионов и других спортивных площадок, реконструированы действующие спортивные объекты. Азербайджанские спортсмены с каждым годом улучшают свои результаты, добиваются больших успехов. Наши спортсмены завоевали на Афинской Олимпиаде 2004 года 5 медалей (1 золотую и 4 бронзовые), на Пекинской Олимпиаде 2008 года 6 медалей (1 золотую, 1 серебряную и 4 бронзовые), на Лондонской Олимпиаде 2012 года 10 медалей (2 золотые, 2 серебряные и 6 бронзовых), а на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро – 18 медалей (1 золотую, 7 серебряных и 10 бронзовых). На последних Олимпийских играх Азербайджан по количеству завоеванных медалей занял 14-е место в мире, 7-е в Европе, 2-е среди стран СНГ и был первым в мусульманском мире.

В 2015 году Азербайджан принимал проводимые впервые в истории Европейские игры. На Играх с участием 6 тысяч спортсменов из 50 стран наша команда заняла в общем зачете 2-е место, завоевав 56 медалей, в том числе 21 золотую. А на проведенных в мае 2017 года в Баку IV Играх исламской солидарностиАзербайджан занял в командном зачете 1-е место. С 2016 года в Баку ежегодно организуются соревнования «Формула-1», общая аудитория которых превышает 500 миллионов человек.

Под руководством Президента Ильхама Алиева, творчески продолжающего намеченную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым стратегию развития, программу многосторонних реформ, Азербайджан, стремительно преодолев стадию развития, которую ряд передовых стран проходил десятилетиями, стал первой страной на постсоветском пространстве, завершившей переходный период. Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития дали высокую оценку осуществляемым в Азербайджане реформам. По подсчетам Давосского Всемирного экономического форума, экономика Азербайджана занимает 35-е место в мировом масштабе по конкурентоспособности и 26-е место по развитию общей инфраструктуры (2017). В ежегодном отчете форума под названием «Индекс инклюзивного развития» (2017) Азербайджан вышел на 3-е место среди 80 развивающихся стран.

На самом деле каждый, кто приезжает в Азербайджан, даже без ознакомления с отчетами и рейтингами влиятельных международных организаций, взглянув на нашу столицу – город Баку, может убедиться в том, что за последние 15 лет произошел большой скачок. Благодаря созидательной работе, благоустройству, осуществленных в 2003-18 годах на основе определенной Президентом Ильхамом Алиевым концепции развития, Баку превратился в один из самых красивых городов мира, бизнес- и культурный центр региона, привлекательное пространство для туризма и отдыха. Исторический облик города дополнен построенными с большим вкусом современными строениями. Центр Гейдара Алиева, Площадь флага, «Пламенные башни», Baku Crystal Hall и другие строительные комплексы, являющиеся новыми символами и атрибутами Баку, вошли в число жемчужин мировой архитектуры. Общественно-культурная и транспортно-хозяйственная инфраструктура города приведена в соответствие с современными требованиями, построены новые улицы, мосты и дорожные развязки, проведено озеленение, разбиты парки, улучшена экологическая обстановка, приморский бульвар продлен с 3,5 до 16 км. На месте промышленных предприятий, выведенных за пределы столицы, реализованы современные градостроительные проекты.

За минувшие 15 лет, в течение которых во всех сферах жизни государства и общества произошли фундаментальные перемены, азербайджанский народ всегда полагался на своего лидера, являлся его самой большой поддержкой. Говоря о динамичном развитии нашей республики, достигнутых успехах, Президент Ильхам Алиев всегда с чувством большой гордости отмечает, что в основе этих успехов лежат именно здоровая общественно-политическая атмосфера в стране, единство народа и власти. В условиях такого взаимного доверия Президент Ильхам Алиев, несомненно, еще долгие годы будет вести народ за собой к более высоким вершинам и большим победам.

Али Гасанов, помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам - заведующий отделом, профессор