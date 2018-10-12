Азербайджан подготовил петицию в связи с переименованием проспекта в Калифорнии

БАКУ /Trend/ - Азербайджанцы, проживающие в различных странах мира, и диаспорские организации Азербайджана протестуют в связи с переименованием проспекта Мэриленд в калифорнийском городе Глендейл в «Арцах». В связи с этим диаспорскими организациями Азербайджана распространяются письма протеста, говорится в сообщении азербайджанского Госкомитета по работе с диаспорой, распространенном в пятницу.

В письмах протеста говорится, что Карабах - исконно азербайджанская земля. «Несмотря на то, что различные международные организации во главе с ООН неоднократно принимали резолюции, обращения и др. с призывом обеспечить территориальную целостность Азербайджана, положить конец захватнической политике Армении, принятие вышеуказанного шага в штате Калифорния вызывает серьезное сожаление и разочарование. Присваивать название "Арцах" проспекту в стране, которая является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, называет себя колыбелью демократии, и, будучи членом СБ ООН, проголосовала за резолюции 822, 853, 874, 884 по освобождению азербайджанских земель от оккупации, является проявлением двойных стандартов и попыткой поддержки захватнической политики Армении. Для пресечения попытки поддержки агрессора началась соответствующая кампания, и подготовлена петиция», - говорится в письмах протеста.

Госкомитет по работе с диаспорой призывает всех соотечественников присоединиться к акции протеста, пройти по нижеуказанному линку и подписать петицию:

http://www.stopprovocation.com/

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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