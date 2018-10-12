Советник президента США по нацбезопасности посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетит Азербайджан 20 октября. Об этом Болтон написал на своей странице в Twitter.

«Двадцатого октября я совершу визит в Россию, Азербайджан, Армению и Грузию и проведу встречи со своими коллегами и другими высокопоставленными официальными лицами, чтобы продвигать американские интересы по целому ряду вопросов безопасности», - написал Болтон.

Отметим, что Азербайджан важен для США как страна, способная внести вклад в обеспечение энергетической безопасности в Европе, а также как партнер по миротворческой миссии "Решительная поддержка" в Афганистане и в международной борьбе с терроризмом.

Как отметил помощник государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент в ходе недавнего визита в Азербайджан, США заинтересованы в развитии отношений с Азербайджаном, и хотят видеть страну еще более развивающейся и процветающей. "Мы хотим, чтобы наши с Азербайджаном отношения стали еще лучше. Мы высоко оцениваем деятельность правительства Азербайджана в вопросе обеспечения и усиления безопасности в регионе", - сказал Кент, отметив также, что США высоко ценят вклад Азербайджана в обеспечение безопасности в Афганистане.

Кент также подчеркнул, что США, как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, серьезно относятся к своим обязательствам по урегулированию нагорно-карабахского конфликта на основе Мадридских принципов. Помощник госсекретаря США сообщил, что через две недели сопредседатели МГ ОБСЕ вновь посетят регион. "Хочу отметить, что уровень напряженности на линии соприкосновения войск снизился. Призываем стороны продолжить в этом духе»,- сказал Кент.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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