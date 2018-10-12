Азербайджан занимает первое место на постсоветском пространстве по коэффициенту прочности общественно-политической стабильности

12 октября 2018 14:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За 15-летний период президентства Ильхам Алиев, в первую очередь опираясь на платформу гражданского единства, основа которой была заложена общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, еще более упрочил внутреннюю общественно-политическую стабильность, обеспечил безопасность населения, основные права и свободы людей, мир и спокойствие в стране, добился постепенного повышения благосостояния граждан.

Об этом говорится в статье помощника Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам - заведующего отделом, профессора Али Гасанова «Грандиозная победная летопись 15-летнего периода президентства».

«Сегодня без колебаний можно сказать, что по коэффициенту прочности общественно-политической стабильности, утвержденной на основе внутреннего национально-гражданского единства, поддержки широкими слоями населения проводимой властями политики, Азербайджан занимает первое место на постсоветском пространстве», - говорится в статье.

Али Гасанов отметил, что наряду с этим, за последние 15 лет Азербайджан закрепился в первой тройке стран региона и по другим основным параметрам внутреннего развития – макроэкономической стабильности, динамично развивающейся экономике, динамике системы социального и духовного обеспечения, положительной демографической ситуации, сохранению под контролем государства процессов миграции и урбанизации, эффективности государственного управления и пр.

«Благодаря опирающейся на национальные интересы внешней политике Президента Ильхама Алиева Азербайджан был признан как государство, отличающееся независимой позицией, его международный авторитет постепенно повысился. В 2011 году Азербайджан при поддержке 155 государств был избран непостоянным членом Совета Безопасности ООН, принят в члены Движения неприсоединения, в котором представлены 120 государств. 2019-2022 годы – период председательства Азербайджанской Республики в Движении. Азербайджан наладил связи стратегического партнерства и подписал соответствующие документы с 9 странами-членами ЕС», - говорится в статье помощника Президента Азербайджана.

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