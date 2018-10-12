Предложено учредить медаль парламента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Депутат Милли Меджлиса Азербайджана Сиявуш Новрузов в пятницу в ходе пленарного заседания парламента предложил учредить медаль Милли Меджлиса.

Выступая на заседании парламента, депутат сказал, что основные структуры правительства учреждают свои медаль, но у Милли Меджлиса нет собственной медали.

«Есть памятная медаль в связи со 100-летием Милли Меджлиса, но ее невозможно носить все время, 100-летие каждый день не отмечается. Мы утверждаем медали организаций, но не учреждаем собственную. Если такая медаль будет учреждена, ее можно будет вручать гостям», - добавил депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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