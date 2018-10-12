Президент Ильхам Алиев обновил состав совместной с Молдовой межправкомиссии

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение об утверждении нового состава совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Молдовой со стороны Азербайджана.

Согласно распоряжению, председателем комиссии назначается министр сельского хозяйства; членами комиссии - заместитель министра иностранных дел, заместитель министра экономики, заместитель министра энергетики, заместитель министра культуры, заместитель министра молодежи и спорта, председатель Государственного агентства по туризму, заместитель председателя Государственного таможенного комитета, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Молдове.

Министерству иностранных дел поручено направить Молдове уведомление об изменениях в составе межправкомиссии.

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