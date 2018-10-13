Официальный Баку: Армянская сторона должна правильно оценивать реальность, не повторять ошибки прежнего режима

БАКУ /Trend/ - Армянская сторона должна правильно оценивать реальность, не повторять ошибки прежнего режима.

Об этом в субботу сказал журналистам заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Гаджиев отметил, что вывод армянских войск из оккупированных территорий Азербайджана может создать реальные возможности для решения конфликта, в результате чего азербайджанская и армянская община Нагорного Карабаха, как и прежде, смогут вновь жить в мире и спокойствии в рамках территориальной целостности, суверенитета и международно признанных границ Азербайджана. «У Азербайджана богатые традиции мультикультурализма, представители различных этнических и религиозных общин испокон веков проживают в стране в мире и благополучии. Азербайджан поощряет эти ценности на национальном и международном уровнях. Армения же является моноэтническим государством. Все международное сообщество осведомлено и хорошо проинформировано о преступлениях, совершенных армянской стороной на оккупированных азербайджанских территориях, и в том числе, о преступлениях, совершенных в самой Армении в отношении различных этнических меньшинств, включая коренное азербайджанское население. Поэтому армянская сторона должна правильно оценивать реальность, не повторять ошибки прежнего режима, и, предпринимая конструктивные шаги по урегулированию конфликта, прилагать усилия по обеспечению устойчивого мира в регионе», - подчеркнул Гаджиев.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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