Сиявуш Новрузов: Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан ожидает еще более светлое будущее (версия 2)

13 октября 2018 16:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан ожидает еще более светлое будущее.

Об этом в субботу сказал Trend заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), председатель парламентского комитета по общественным объединениями и религиозным структурам Сиявуш Новрузов.

Новрузов отметил, что одним из важных событий в новой истории Азербайджана стало избрание наиболее талантливого воспитанника школы Гейдара Алиева, видного государственного деятеля Ильхама Алиева Президентом Азербайджана в 2003 году. С того времени минуло 15 лет, и Президент Ильхам Алиев, являясь новым лидером нового столетия, уверенно ведет вперед Азербайджан. Годы его правления характеризуются динамичным развитием и ускоренной модернизацией страны, обретшей весомые позиции на международной арене. «Продуманными реформами и мудрыми решениями Президент Ильхам Алиев привнес в нашу жизнь, новую динамику, вывел Азербайджан на уровень развивающихся стран мира. Потому что в центре его политики стоит человеческий фактор, желание творить и созидать, обеспечивая народу еще лучшую жизнь. Его жизненной философией является служение народу, готовность быть Президентом для каждого азербайджанца. Неслучайно, что именно благодаря взвешенной и дальновидной политике главы государства за минувший период экономика Азербайджана вступила в период стремительного и динамичного развития.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Сиявуш Новрузов: Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан ожидает еще более светлое будущее
Политика 15:54
В Азербайджане уволенные с работы за недочеты становятся адвокатами и правозащитниками - депутат
Политика 12 октября 19:51
Сиявуш Новрузов призвал проверять застройщиков, собирающихся начать строительство
Общество 12 октября 16:54
Нельзя допускать формирования антиазербайджанских настроений - депутат
Политика 12 октября 16:31
Нагорно-карабахский конфликт не решается митингом на футбольном поле - депутат
Политика 5 октября 17:36
В Азербайджане необходимо сократить число членов муниципалитетов - депутат
Политика 1 октября 15:36
Лента новостей
В Казахстане на форуме Kostanay-Invest подписано 19 меморандумов
Экономика 17:04
Минобороны Казахстана объявляет тендер на закупку изделий медицинского назначения
Тендеры 17:02
Активность оползня в Баку сохраняется - минэкологии
Происшествия 16:59
В Азербайджане с начала года родились 90 тысяч младенцев
Общество 16:55
Сейсмослужба АН Азербайджана перешла на усиленный режим работы в оползневой зоне (ФОТО)
Происшествия 16:46
Телепередача производства Baku Media Center удостоена приза Международного фестиваля (ФОТО)
Общество 16:40
Аккредитованные в Азербайджане военные атташе зарубежных стран посетили воинскую часть (ФОТО)
Политика 16:35
Завтра в первой половине дня в Баку ожидаются дожди
Общество 16:15
Узбекский «Нефтегазинвест» объявляет тендер на поставку плёнки
Тендеры 16:12