Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции автодороги в Лянкяране

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в понедельник в рамках поездки в Лянкяранский район приняли участие в открытии после реконструкции автомобильной дороги Гиркан-Даштатюк-Билясяр.

Председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Салех Мамедов проинформировал Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву о технических показателях дороги.

Президент Ильхам Алиев также был проинформирован о строительстве автомобильной дороги Ожакеран-Тюлякюван-Тенгерюд Астаринского района.

Глава государства поинтересовался и строительством межпоселковых автомобильных дорог Тахтанекеран-Мики, Тахтанекеран-Торади Астаринского района.

Президент Азербайджана и Первая леди были проинформированы о мосте, который будет построен над рекой Астарачай, и плане дороги до моста.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева разрезали ленту в знак официального открытия автомобильной дороги Гиркан-Даштатюк-Билясяр.

В заключение было сделано фото на память.

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