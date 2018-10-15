Хикмет Гаджиев: За успешной внешней политикой стоит убедительная и выдержанная политика Президента Азербайджана Ильхама Алиева (версия 2)

15 октября 2018 16:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - За успешной внешней политикой стоит убедительная и выдержанная политика Президента Азербайджана Ильхама Алиева, принятые им гибкие решения и данные им поручения.

Об этом в понедельник сказал Trend заместитель заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Гаджиев отметил, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан достиг серьезных успехов во всех направлениях государственного строительства, и в том числе в сфере внешней политики.

«Азербайджанская Республика, в прямом смысле этого слова, является страной, проводящей независимую внешнюю политику. Основу этой независимой политики составляют национальные интересы Азербайджана и интересы граждан страны. Эта стратегия, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, с учетом исторического опыта, геополитических реалий осуществляется на базе прагматичных и реалистических принципов на многосторонней и сбалансированной основе. Нужно признать, что далеко не каждое государство в мире в состоянии проводить независимую внешнюю политику», - добавил Гаджиев.

Заместитель заведующего отделом сказал, что азербайджанский народ полностью поддерживает политику главы государства в сфере внешней политики.

«Успешная внешняя политика Азербайджана продолжается, несмотря на продолжающуюся агрессию Армении, психологическую войну, кампании по дезинформации проводимую армянским лобби и его покровителями в отношении нашей страны. Результатом этой целенаправленной деятельности стало то, что все международное сообщество поддерживает территориальную целостность, суверенитет, неприкосновенность границ Азербайджана, и считает необходимым урегулировать армяно-азербайджанский конфликт на основе этих принципов», - добавил Гаджиев.

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