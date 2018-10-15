Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по борьбе с вредным воздействием селей и паводковых рек в Астаринском районе

15 октября 2018 19:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по борьбе с вредным воздействием селей и паводковых рек и устранению аварийной ситуации в Астаринском районе.

Согласно распоряжению, для продолжения мероприятий по борьбе с вредным воздействием селей и паводковых рек и устранению аварийной ситуации в Астаринском районе, из резервного фонда Президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, Открытому акционерному обществу «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» будет первоначально выделено два миллиона манатов, а также выделено 1,5 миллиона манатов для проведения берегоукрепительных работ на левом берегу участка реки Астарачай, проходящего через границу с Ираном, и восстановления существующих защитных стен, и 500 тысяч манатов - для проведения берегоукрепительных работ на правом и левом берегах участков рек Сиякучай, Тенгерудчай и Пенсерчай, протекающих по территории района.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, министерству экономики - предусмотреть в разделе государственных капвложений проекта госбюджета на 2019 год финансовые средства, необходимые для работ, указанных в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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