Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство нового здания школы в Лерикском районе

15 октября 2018 19:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по строительству нового здания общеобразовательной школы в селе Оранд Лерикского района.

Согласно распоряжению, для строительства нового здания общеобразовательной школы на 180 ученических мест в селе Оранд Лерикского района, из резервного фонда Президента Азербайджана, предусмотренного в госбюджете на 2018 год, министерству образования первоначально будет выделен один миллион манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, министерству экономики - предусмотреть в разделе государственных капвложений проекта госбюджета на 2019 год финансовые средства, указанные в этом распоряжении, для завершения строительства нового здания общеобразовательной школы, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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