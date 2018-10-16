Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников Сумгайытского драматического театра

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Сумгайытского государственного драматического театра медалью "Терегги" за заслуги в развитии театрального искусства в стране.

Медалью "Терегги" награждаются: Джафарова Рухсара Алиага гызы, Ханларов Габиль Техран оглу, Гурбанова Вафа Али гызы, Мамедов Видади Мансур оглу, Мамедова Мая Алиага гызы, Мирзоев Акиф Азиз оглу, Музаффаров Ариф Валех оглу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.