Президент Ильхам Алиев наградил группу сотрудников Сумгайытского драматического театра

16 октября 2018 19:43 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Сумгайытского государственного драматического театра медалью "Терегги" за заслуги в развитии театрального искусства в стране.

Медалью "Терегги" награждаются: Джафарова Рухсара Алиага гызы, Ханларов Габиль Техран оглу, Гурбанова Вафа Али гызы, Мамедов Видади Мансур оглу, Мамедова Мая Алиага гызы, Мирзоев Акиф Азиз оглу, Музаффаров Ариф Валех оглу.

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